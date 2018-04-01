فريق الأحلام البوعشريني الذي سيغرق الصحافي المتهم ﻿

قبل أي جولة في محاكمة توفيق بوعشرين، يقوم فريق الأحلام المكلف بالدفاع عن الصحافي الذي يحمل تهما

شـــوف تيفي:

قبل أي جولة في محاكمة توفيق بوعشرين، يقوم فريق الأحلام المكلف بالدفاع عن الصحافي الذي يحمل تهما

ثقيلة في محاكمة القرن، بالقيام بحركات تسخينية عبر وسائل الإعلام وإجراء مباريات ودية مع جمعيات مدنية، وتتكون تشكيلة فريق الأحلام، من العناصر التالية: عميد الفريق النقيب زيان الذي يجيد تحياحت والصراخ في المباريات لإخافة الخصوم، ومساعده إسحاق شارية، كلا العنصرين كان ضمن الفريق المحلي لمعتقلي حراك الحسيمة، وبعد كشف تعاطيهما للمنشطات في حادث الرسالة الشهيرة لناصر الزفزافي، فك ارتباطه مع "الشهير" زيان ومساعده شارية، وفي قلب الدفاع توجد النواة الصلبة من البيجيدي ، وتضم عبد العالي حامي الدين في الوسط ويملك مواهب جلية في الاقتتال، وأبرز مبارياته كانت في جامعة فاس، وفي الجناحين أمينة ماء العينين والمحاميين امكراز الكاتب العام لشبيبة العدالة والتنمية، وعبد الصمد الإدريسي الذي يلعب بخطة واضحة ويوجد في الخطوط الخلفية النواعري محمد طه، الذي يعتقد أنه يلعب تحت الستار بحكم علاقاته الصحافية ولعبه مع أكثر من جهة في المساء كما في الطابق 17 من أخبار اليوم، بينما يوجد في التغطية العلامة في المقاصد الذي يقوم بكل شيء من أجل الركوب على قضية صحافي يوجد في السجن وعلى حساب معاناة نساء اشتكين من التحرش الجنسي فأصبحن في جبة الفقيه الريسوني الذي يتقن تمرير الكرات حسب ما تمليه مصالحه الشخصية في كل قضية، مغتصبات لبوعشرين..

ويوجد ضمن فريق الأحلام أيضا المؤرخ المعطي "مول الجيب" الذي التحق بالفريق في الموسم الحالي وأبدى قدرات هائلة في تغبار الشقف لتوفيق بوعشرين، ومعروف عن اللاعب منجب قدرته على التشيار يمينا ويسارا، ويمتاز بتدخلاته العنيفة التي غالبا ما تخلف ضحايا، وهناك عبد العزيز النويضي الذي يبدو أداؤه حتى الآن ضعيفا، ولم يظهر بالمستوى اللائق ولم يحقق نتائج إيجابية كتلك التي حققها مع فريق عدالة، وتشغل مهمة قلب الهجوم الصحافية الإفريقي التي غالبا ما تضبط متسللة ...

فريق الأحلام عازم على ألا يغادر بوعشرين السجن، وعلى حساب مأساة أسرته، ولا يعمل في كل مباراة سوى على ترياب الخيمة وهو ما يعني مزيدا من الهزائم واستمرار بوعشرين في محنته والمشتكيات في معاناتهن، وأعضاء الفريق وحدهم واكلين شاربين ومخلصين وشهريتهم كاملة، وعندهم وظيفة واحدة تغراق الشقف لبوعشرين.