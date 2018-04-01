عاجل وخطير.. 2 دراجات تْـساطحوا بقوة وسط مراكش وها أشنو وقع ﻿

حادثة سير خطيرة وقعت قبل قليل، من مساء يومه الجمعة، جراء اصطدام قوي بين دراجتين ناريتين قرب المنارة بمراكش.

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حادثة سير خطيرة وقعت قبل قليل، من مساء يومه الجمعة، جراء اصطدام قوي بين دراجتين ناريتين قرب المنارة بمراكش.

وكشفت مصادر محلية أن شاب تعرض لإصابة بليغة في رأسه، حيث نقل على وجه السرعة لمستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش في حالة حرجة، حيث كان على متن دراجة نارية من نوع "سكوتر" فاجأته دراجة نارية أخرى من نوع (س90) كان على متنها شخص آخر يسير بسرعة في الاتجاه المعاكس، قبل أن يصدمه بقوة.

هذا وقد حلت بعين المكان عناصر الشرطة لفتح تحقيق في ملابسات وظروف الحادث، وتم نقل الضحية إلى المستعجلات بمراكش.