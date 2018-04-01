مثير..مطار محمد الخامس يُــرحل إيطاليين وها علاش ﻿

قامت شرطة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية بطرد ثمانية سياح إيطاليين وصلوا على متن رحلة جوية سياحية نهاية الأسبوع الماضي نظرا لعدم توفرهم على جواز السفر، حسبما كشفت وسائل إعلام إيطالية.

شوف تيفي:

قامت شرطة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية بطرد ثمانية سياح إيطاليين وصلوا على متن رحلة جوية سياحية نهاية الأسبوع الماضي نظرا لعدم توفرهم على جواز السفر، حسبما كشفت وسائل إعلام إيطالية.

ونقل موقع "إلكوتيديانو ديل موليزي أونلاين" الإخباري عن إثنين من السياح الذين لم يتم السماح لهم بالدخول إلى الأراضي المغربية أنهم تفاجؤوا بقرار الشرطة المغربية بعدما كانوا تلقووا تأكيدات من الوكالة السياحية التي حجزوا رحلتهم لديها أنه بإمكانهم دخول المغرب دون جواز السفر ما دام أنهم ذاهبون في إطار رحلة سياحية جماعية.

وأضاف ذات السائحان أنه بالرغم من تدخل القنصلية الإيطالية بالدار البيضاء التي قاموا بإشعارها وكذا الوكالة السياحية التي نظمت رحلتهم إلى المغرب إلا أن شرطة المطار تمسكت بقرارها وقامت بإركابهم على أول رحلة جوية في اتجاه إيطاليا بعد حوالي 24 ساعة من وصولهم لأرض المطار.

للإشارة فإن السلطات المغربية كانت قد أصدرت منذ ثلاث سنوات قرارها بعدم السماح لجميع الأجانب بالدخول أراضيها إلا بجواز سفر نافذ الصلاحية وفي الحالات اللازمة تأشيرة (فيزا) مستصدرة من قبل المصالح القنصلية المغربية، لاغية بذلك السماح للمجموعات السياحية المنظمة القادمة من بعض الدول الأوربية بما فيها إيطاليا باستعمال بطاقة الهوية فقط.