عاجل..لأول مــرة مثول ناصر الزفزافي أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء وهذا ما قرره القاضي ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن ناصر الزفزافي، مثل قبل قليل من يومه الجمعة، أمام القاضي علي الطرشي من إجل الاستماع له بخصوص التهم الموجهة إليه مباشرة بعد الانتهاء من الاستماع

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن ناصر الزفزافي، مثل قبل قليل من يومه الجمعة، أمام القاضي علي الطرشي من إجل الاستماع له بخصوص التهم الموجهة إليه مباشرة بعد الانتهاء من الاستماع للمعتقل محمد جلول.

وأوضح الموفد أن الزفزافي التمس من القاضي تأجيل الاستماع له نظرا لتزامن مثوله مع موعد تناوله للدواء، وهو الملتمس الذي وافق عليه علي الطرشي الذي قرر تأجيل أشغال الجلسة إلى الاثنين 9 أبريل 2018.

وأشار الموفد إلى أن المحامي أغناج وبعد انتهاء الاستماع إلى المعتقل محمد جلول، طالب القاضي باضافة وثيقة إلى الملف عبارة عن وصل إيداع حركة 18 شتنبر التي كانت قد تأسست بعد حركة 20 فبراير.