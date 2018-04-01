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هام للمسافرين..برنامج خاص لسير القطارات بمناسبة العطلة المدرسية

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 19:13 هام للمسافرين..برنامج خاص لسير القطارات بمناسبة العطلة المدرسية | بوليتيك
هام للمسافرين..برنامج خاص لسير القطارات بمناسبة العطلة المدرسية
وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية بمناسبة العطلة المدرسية لمنتصف الأسدوس الثاني للموسم الدراسي 2017-2018 الذي تعرف حركة دؤوبة للمسافرين، برنامجا خاصا لسير القطارات من الجمعة 6 إلى الأحد 15 أبريل 2018 بهدف

"شوف تيفي"

وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية بمناسبة العطلة المدرسية لمنتصف الأسدوس الثاني للموسم الدراسي 2017-2018 الذي تعرف حركة دؤوبة للمسافرين، برنامجا خاصا لسير القطارات من الجمعة 6 إلى الأحد 15 أبريل 2018 بهدف تأمين سفر زبنائه في أحسن ظروف الراحة والأمان

ويشمل هذا البرنامج، وفق المكتب، تعزيز العرض على المحاور الرئيسية للشبكة الحديدية : الدار البيضاء - الرباط - فاس - مراكش - طنجة - وجدة – الناظور– خريبكة وتكثيف الفرق التأطيرية التي تهتمباستقبال المسافرين سواء داخل المحطات أو على متن القطارات، لتسهيل عملية بيع التذاكر وكذلك إرشاد المسافرين :

وأشار المكتب إلى أن هناك تسهيلات من أجل اقتناء التذاكر تفاديا للانتظار، ويتعلق الأمر بتعزيز عدد شبابيك التذاكر بالمحطات؛ وتوفر الموزعين الآليين للتذاكر، مع توفير إمكانية اقتناء التذاكر عبر الموقع الالكتروني : www.oncf-voyages.ma.

وأكد المكتب على أن أعوانا بالمحطات وعلى متن القطارات، سيعملون على استقبال وإرشاد المسافرين، وتسهيل الولوج إلى الأرصفة والقطارات، مشيرا إلى أن مصلحة الإرشادات، ستقوم بخدمة المسافرين بدون انقطاع من خلال مركز خدمة الزبناء : 2255 (ثمن مكالمة محلية( ، ومن خلال الأنترنت : www.oncf.ma، أو مواقع التواصل الاجتماعي oncfpageofficielle/ oncfofficiel / #ONCFDIRECT. oncf_maroc، أو تطبيق المحمول "ONCF Trafic" لمعرفة حالة سير القطارات بالمباشر، بالإضافة إلى تعزيز أفراد شرطة القطار من أجل الأمن وضمان سلامة المسافرين بالمحطات وعلى متن القطارات، وتقديم عروض تجارية للسفر بأثمنة أقل تخص جميع شرائح المسافرين : العائلات، الشباب، السن الذهبي، الطلبة"

وبغية تفادي الاكتظاظ التي قد تعرفه هذه المناسبة، دعا المكتب زبناءه الكرام إلى الاستعلام مسبقا عن مواقيت السفر، و اقتناء تذاكر الذهاب والإياب، مسبقا قبل تاريخ السفر، وشراء التذاكر عبر الموقع الالكتروني : www.oncf-voyages.ma، و امتطاء القطارات المشار إليها في التذكرة.

‫شوف تيفي

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