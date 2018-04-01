فيديو جد صادم..شوفو الحكرة: ''مغربية تاهموها بالسحر والشعوذة بالسعودية ودخلوها للحبس ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطعع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله سيدة منقبة، وهي تكشف أن الشرطة السعودية اعتقلت مغربية، بعد اتهام كفيلها السعودي لها بالسحر والشعوذة.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطعع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله سيدة منقبة، وهي تكشف أن الشرطة السعودية اعتقلت مغربية، بعد اتهام كفيلها السعودي لها بالسحر والشعوذة.

وأوضحت هذه المنقبة أنها اتصلت بزوجة السعودي ، التي أهانت المغربيات ووصفتهن بالساحرات والمشعوذات، معبرة عن استيائها الشديد وحزنها بعد وضع المغربية بالسجن، واصفة ما وقع لهذه الأخيرة بـ ''الحكرة''.

وتفاعل المغاربة مع الفيديو، حيث طالب الجميع القنصلية المغربية بالتدخل الفوري وإخراج هذه المغربية من السجن لأنها كانت ضحية مشغلها السعودي.