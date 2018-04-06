بالصــورة:خبر محزن لجماهير حسنية أكادير..''كابو'' الفريق يتعرض لحادث سير خطيرة ﻿

تعرض صباح اليوم الجمعة ''كابو'' حسنية أكادير ''ياسين الذيب'' لحادثة سير خطير بأحد شوارع مدينة أكادير، ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة عجلت بنقله لمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات

شــوف تيفي:أكادير:أحمد الهلالي

تعرض صباح اليوم الجمعة ''كابو'' حسنية أكادير ''ياسين الذيب'' لحادثة سير خطير بأحد شوارع مدينة أكادير، ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة عجلت بنقله لمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.

ووفق مصدر خاص لموقع ''شوف تيفي''، فقائد جماهير حسنية أكادير الملقب ب '' الذيب'' أصيب على مستوى الوجه والعينين والرأس برضوض وجروح بليغة أدخل على إثرها لمستعجلات أكادير، حيث مازال يرقد لحدود اللحظة ويخضع للعلاج.

يذكر أن ''ياسين الذيب'' إشتهر بمساندته وعشقه لفريق حسنية أكادير منذ نعومة أظافره، وحل مكان ''كابو'' الغزالة السوسية الشهير ''الطقطوقة''، بعد إعتزال هذا الأخير للتشجيع، ليأخد محله بمدرجات ملعب ''أدرار''، وساهم بشكل كبير في إعادة التوهج لملعب أكادير وفي رسم لوحات فنية متميزة داخل مدينة أكادير وخارجها.