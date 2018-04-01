بالفيديو..إرهابي واد زم خبير في المتفجرات والده ينتمي للعدل والإحسان وكان يحضر معهم جلسات الجماعة ﻿

حالة إرهابي واد زم الخبير في صناعة المتفجرات، هل تقدم جماعة العدل والإحسان غطاء إيديولوجيا للإرهاب؟؟ قبل أيام قليلة أعلنت وزارة الداخلية أنها أوقفت مشتبها به تاسعا في قضية الخلية الإرهابية التي

شـــوف تيفي:

حالة إرهابي واد زم الخبير في صناعة المتفجرات، هل تقدم جماعة العدل والإحسان غطاء إيديولوجيا للإرهاب؟؟ قبل أيام قليلة أعلنت وزارة الداخلية أنها أوقفت مشتبها به تاسعا في قضية الخلية الإرهابية التي تمكنت من تفكيكها في مدينة وادي زم مشيرة إلى أن الموقوف خبير متفجرات كان يدرس الفيزياء وتم انضمامه إلى داعش الذين زودوه بخلطاتهم التخربيبة وقد سعى مع شركائه في الخلية لشراء المواد اللازمة لتصنيع عبوات ناسفة.

المفاجئ في هذا الأمر الذي يدعو إلى التفكير بجدية، هو أن والد هذا المتهم، الخبير في صناعة المتفجرات، حركي نشيط في جماعة العدل والإحسان وابنه المتهم بانتمائه لخلية إرهابية تم تفكيكها مؤخرا، كان يحضر معه الجلسات الدعوية التي تنظمها جماعة الشيخ ياسين، وبرغم نفي الجماعة لأي ارتباط عضوي بالعنف ونبذها له، غير أن وجود هذه الحالة لخبير كان يحضر جلسات التكوين والشحن في جماعة تدعو إلى الخلافة وهو نفسه ما تدعو إليه داعش يدل على أن هذه الجماعة الراديكالية تقدم الغطاء الإيديولوجي الذي أنتج هذا الخبير وغيره ممن استهوتهم داعش، وهو ما يدعو إلى المساءلة عما تنتجه جماعة العدل والإحسان، وهو أمر خطير.