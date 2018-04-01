 خاص.. هذه هي المنحة المالية التي خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم للحكم المغربي عشيق قبل مونديال روسيا2018 ﻿
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خاص.. هذه هي المنحة المالية التي خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم للحكم المغربي عشيق قبل مونديال روسيا2018

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 17:45 خاص.. هذه هي المنحة المالية التي خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم للحكم المغربي عشيق قبل مونديال روسيا2018 | سبور
خاص.. هذه هي المنحة المالية التي خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم للحكم المغربي عشيق قبل مونديال روسيا2018
كشفت مصادر عليمة، أن حكام الشرط والساحة سيتوصلون بمنحة مالية تقدر بـ 65 مليون سنتيم، من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، وهو الحدث الذي يعرف مشاركة الحكم المغربي رضوان عشيق.

" شوف سبور"

كشفت مصادر عليمة، أن حكام الشرط والساحة سيتوصلون بمنحة مالية تقدر بـ 65 مليون سنتيم، من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، وهو الحدث الذي يعرف مشاركة الحكم المغربي رضوان عشيق.

وحسب ذات المصادر، فإن الحكم المغربي عشيق سيتوصل بدوره بنفس المنحة قبل التوجه إلى روسيا إضافة إلى منح المباريات التي سيخوضها في دور المجموعات، على أمل أن يتم اختياره في الفئة الثانية لمواصلة مشواره في المونديال خلال الأدوار الطلائعية.

ومعلوم أن الحدث الرياضي سيعرف مشاركة المنتخب المغربي في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخب إيران والبرتغال وإسبانيا.

وفي نفس السياق من المنتظر أن تخصص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منحة خاصة للمغربي عشيق بعد اختياره كحكم مغربي وحيد في هذه التظاهرة العالمية.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب فيفا رضوان عشيق كأس العالم 2018

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