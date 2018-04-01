الرجاء يسترجع لاعبيه المصابين أمام زانـاكو الزامبي ﻿

كشفت مصادر رجاوية، لـ''شوف سبور''، أن كلا من بدر بانون و عمر بوطيب و عبدالرحيم شاكير لاعبو الرجاء الرجاء البيضاوي، جاهزين لمواجهة فريق زاناكو الزامبي، برسم ذهاب الدور الثاني من مسابقة كأس الاتحاد

"شوف سبور"

كشفت مصادر رجاوية، لـ"شوف سبور"، أن كلا من بدر بانون و عمر بوطيب و عبدالرحيم شاكير لاعبو الرجاء الرجاء البيضاوي، جاهزين لمواجهة فريق زاناكو الزامبي، برسم ذهاب الدور الثاني من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

وأضافت ذات المصادر، أن جميع العناصر الرجاوية جاهزة باستثناء كل من محمد أولحاج بسبب الإصابة حيث يحتاج إلى عملية جراحية ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم و إسماعيل بلمعلم بسبب عدم تواجد اسمه في اللائحة الإفريقية.

يذكر أن مباراة الرجاء الرياضي و فريق زاناكو الزامبي، ستجرى يوم غد السبت ، على أرضية ملعب نوكولوما في العاصمة لوسوكا.