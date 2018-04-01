طارق السكتيوي يغادر ''الماص'' ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن مدرب المغرب الفاسي طارق السكتيوي، سيغادر الفريق الفاسي نهاية الموسم الحالي.

''شوف سبور''

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن مدرب المغرب الفاسي طارق السكتيوي، سيغادر الفريق الفاسي نهاية الموسم الحالي.

وأضافت نفس المصادر، أن السكيتوي يرغب في تغيير الأجواء نحو أندية قسم الأضواء ، في ظل الصراعات الداخلية التي يعرفها ''الماص'' ، مما أثر على مسيرة الفريق نحو تحقيق الصعود الى القسم الاول هذا الموسم ، حيث يحتل حاليا المركز السادس برصيد 38 نقطة، مبتعدا بـ 12 نقطة عن المتصدر يوسفية برشيد.

وتابعت نفس المصادر، أن مدرب المغرب الفاسي قد توصل بعدة عروض محلية و خارجية، و أجلها حتى نهاية الموسم الجاري، لاختيار العرض المناسب.