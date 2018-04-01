عاجل..شعلات خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والقاضي يطرد المهداوي ﻿

رفع القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الجمعة6 أبريل 2018، أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، عقب وقوع مشادة كلامية حادة بين الهيئة القضائية وهيئة الدفاع عن المعتقلين.

"شوف تيفي"

رفع القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الجمعة6 أبريل 2018، أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، عقب وقوع مشادة كلامية حادة بين الهيئة القضائية وهيئة الدفاع عن المعتقلين.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى أن القاضي علي الطرشي، عرض على المعتقل "محمد جلول" مقطع فيديو ظهر فيه هذا الأخير وهو يتحدث بالريفية، ما جعل هيئة الدفاع عن المعتقلين تطالب بالاستعانة بالمترجم، قبل أن يتدخل ممثل النيابة العامة، حيث أكد على أن ترجمة الفيديو توجد بمحاضر الفرقة الوطنية.

وأشار الموفد إلى أن المعتقل حميد المهداوي، دخل بدوره على الخط، وبدأ بالصراخ ما جعل القاضي علي الطرشي يقرر طرده من أشغال الجلسة.