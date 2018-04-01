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جــامعة لقجــع تصدر عقوبات صــارمة في حق أندية وطنية

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 16:30 جــامعة لقجــع تصدر عقوبات صــارمة في حق أندية وطنية | سبور
جــامعة لقجــع تصدر عقوبات صــارمة في حق أندية وطنية
قررت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تغريم نادي مولودية وجدة مبلغ 3750 درهما لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية خلال اللقاء الذي جمعه بفريق المغرب الفاسي

 "شوف سبور"

قررت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تغريم نادي مولودية وجدة مبلغ 3750 درهما لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية خلال اللقاء الذي جمعه بفريق المغرب الفاسي لحساب الجولة 25 من البطولة الاحترافية القسم الثاني.

كما قامت الجامعة بتغريم نادي رجاء بني ملال مبلغ 3750 درهما لرمي جماهيره للقارورات والحجارة على أرضية الملعب الشرفي بمدينة بني ملال خلال اللقاء الذي جمعه بفريق شباب بنجرير، بالإضافة الى نادي مولودية وجدة مبلغ 3750 درهما لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية خلال اللقاء الذي جمعه بفريق المغرب الرياضي الفاسي، و تغريم فريق وداد فاس، مبلغ 1500 درهما لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق يوسفية برشيد، ثم تغريم فريق المغرب الرياضي الفاسي، مبلغ 1500 درهما لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق مولودية وجدة.

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المغرب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مولودية وجدة رجاء بني ملال المغرب الفاسي شباب بنجرير وداد فاس يوسفية برشيد البطولة الاحترافية

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