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صادم..شبكة تَعــد مغربيات بالزواج وتستغلهن في الدعارة بتركيا

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 16:19 صادم..شبكة تَعــد مغربيات بالزواج وتستغلهن في الدعارة بتركيا | حوادث و حقوق
صادم..شبكة تَعــد مغربيات بالزواج وتستغلهن في الدعارة بتركيا
تمكنت الشرطة التركية خلال الأسبوع الجاري، من تفكيك شبكة، متخصصة في استغلال مغربيات وسوريات في الدعارة، حيث تم إيقاف 14 شخصا بمنطقة العثمانية.

"شوف تيفي"

تمكنت الشرطة التركية خلال الأسبوع الجاري، من تفكيك شبكة، متخصصة في استغلال مغربيات وسوريات في الدعارة، حيث تم إيقاف 14 شخصا بمنطقة العثمانية.

وحسب ما كشف عنه موقع " medyagazete" التركي، فإن الأمر يتعلق بشبكة، استدرجت مغربيات وسوريات إلى تركيا بعدما قدمت لهن وعودا بتزويجهن ، قبل أن يجدن أنفسهن وسط شبكة متخصصة في الدعارة.

وأوضح المصدر أن الشرطة قامت بمداهمة مجموعة من المناطق، وأوقفت 14 شخصا من بينهم مغربيات، مشيرا إلى أن الموقوفين ستتم متابعتهم بتهم الاتجار بالبشر وإرغام فتيات على الدعارة تحت الإكراه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مغربيات سوريات التركي العثمانية

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