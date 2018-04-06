المنتخب المغربي يُــتوج ببطولة العالم المدرسية للعدو الريفي بفرنسا ﻿

حقق المنتخب الوطني المدرسي للعدو الريفي ، لقب بطولة العالم المدرسية للعدو الريفي، التي احتضنت منافساتها عاصمة جمهورية فرنسا باريس، ما بين 2 و4 أبريل الماضي.

"شوف سبور"

حقق المنتخب الوطني المدرسي للعدو الريفي ، لقب بطولة العالم المدرسية للعدو الريفي، التي احتضنت منافساتها عاصمة جمهورية فرنسا باريس، ما بين 2 و4 أبريل الماضي.

وقد أحرز المنتخب الوطني المدرسي، على صعيد الفرق والمنتخبات 3 كؤوس من أصل أربعة مخصصة لهذه البطولة العالمية، والتي أعطت المرتبة الأولى للمغرب في صنف الذكور متبوعا بنيوزيلاندا في الرتة الثانية وتركيا

في الرتبة الثالثة، وكذا في صنف الإناث متبوعا بأستراليا في الرتبة الثانية ونيوزيلاندا في الرتبة الثالثة، وعلى صعيد منتخب الذكور، كذلك، متبوعا بإنجلترا في الرتبة الثانية والجزائر في الرتبة الثالثة.

يذكر أن المنتخب المغربي توج العام الماضي باللقب العالمي في الدورة التي أقيمت بهنغاريا سنة 2016، حيث سبق له أن شارك في أربع فئات من مواليد 2000 و2001 و2002 و2003، وبمسافة سباق في صنف الإناث (4155م) وفي صنف الذكور (5500 م)، علما أن كل فريق يمثله 6 أفراد.