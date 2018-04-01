 عاجل..انطلاق أشغال جلسة ناصر الزفزافي ورفاقه ونبيلة منيب تُفاجئ الجميع بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ﻿
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عاجل..انطلاق أشغال جلسة ناصر الزفزافي ورفاقه ونبيلة منيب تُفاجئ الجميع بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 16:01 عاجل..انطلاق أشغال جلسة ناصر الزفزافي ورفاقه ونبيلة منيب تُفاجئ الجميع بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك
عاجل..انطلاق أشغال جلسة ناصر الزفزافي ورفاقه ونبيلة منيب تُفاجئ الجميع بمحكمة الاستئناف بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة، بحضور نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد.

 "شوف تيفي":

 علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة، بحضور نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد.

 وأوضح الموفد أن حضور نبيلة منيب فاجأ جميع الحاضرين إلى أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، مشيرا إلى أن القاعة رقم 7 ممتلئة عن آخرها نظرا لحضور عائلات المعتقلين ومن بينهم والدي الزفزافي.

وأكد الموفد على أن النقيب عبد الرحيم الجامعي، يقوم في هذه اللحظات بالترافع، لتبرير الأسباب التي دفعت بناصر الزفزافي إلى الصراخ خلال أشغال جلسة، أمس الخميس.

المغرب؛شوف تيفي؛ محكمة الاستئناف؛ البيضاء؛ الحزب الاشتراكي الموحد؛ نبيلة منيب؛

 

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عاجل..انطلاق أشغال جلسة ناصر الزفزافي ورفاقه ونبيلة منيب تُفاجئ الجميع بمحكمة الاستئناف بالبيضاء شوف تيفي: علمت شوف تيفي من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة بحضور نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد. وأوضح الموفد أن حضور نبيلة منيب فاجأ جميع الحاضرين إلى أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه مشيرا إلى أن القاعة رقم 7 ممتلئة عن آخرها نظرا لحضور عائلات المعتقلين ومن بينهم والدي الزفزافي. وأكد الموفد على أن النقيب عبد الرحيم الجامعي يقوم في هذه اللحظات بالترافع لتبرير الأسباب التي دفعت بناصر الزفزافي إلى الصراخ خلال أشغال جلسة أمس الخميس. المغرب شوف تيفي محكمة الاستئناف البيضاء الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب

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