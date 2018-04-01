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24 سنة سجنا في حق الرئيسة الكورية المعزولة

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 15:41 24 سنة سجنا في حق الرئيسة الكورية المعزولة | دولي
24 سنة سجنا في حق الرئيسة الكورية المعزولة
أصدرت محكمة بكوريا الجنوبية وبالضبط بالعاصمة سيول اليوم الجمعة حكما بالسجن gمدة 24 عاما وغرامة تقدر ب18 مليار وون في حق رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة ''باك غن هي'' بعد إدانتها بالفساد وإساءة استخدام

شوف تيفي

أصدرت محكمة بكوريا الجنوبية وبالضبط بالعاصمة سيول اليوم الجمعة حكما بالسجن gمدة 24 عاما وغرامة تقدر ب18 مليار وون في حق رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة "باك غن هي" بعد إدانتها بالفساد وإساءة استخدام السلطة والإكراه حيث أكد القاضي كيم سي يون "أن المتهمة مذنبة بإساءة استخدام السلطة"

الرئيسة المعزولة هي من مواليد 2 فبراير 1952 تعد أول امرأة يتم انتخابها كرئيس دولة كوريا الجنوبية حيث تولت منصب الرئاسة في 25 فبراير 2013، وتعتبر كذلك ثالث رئيس دولة يدان بالفساد، أدينت بفضيحة الفساد عام 2016 وجردت من السلطة رسميا بقرار المحكمة الدستورية في 10 مارس 2017 واليوم يصدرفي حقها حكم بالسجن والمدة 24 عاما.

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كوريا الجنوبية سيول سياسة السجن الرئيسة المعزولة الفساد صور

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