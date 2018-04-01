عــاجل: جامعة لقجع توجه رسالة قوية للاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص مونديال 2026 ﻿

ردت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بخصوص المعايير التقنية التي سيتم من خلالها تقييم ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم2026.

" شوف سبور"

ردت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بخصوص المعايير التقنية التي سيتم من خلالها تقييم ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم2026.

وأضحت الجامعة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اعتمد معايير تنقيط مخالفة مع ما كان متعارف عليه قبل تاريخ 26 من شهر مارس الماضي، كما أنه لم يتم إعلام الجامعة الملكية المغربية بالمستجدات المتعلقة باللجنة التقنية والمعايير الجديدة التي تعتمد عليها لتقييم ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم.

وحسب بلاغ الجامعة، فإن المغرب لازال ملتزما وسيواصل إشتغاله على ملف ترشيح المغرب بناء على المعايير التي سبق وأن تم تحديدها بتاريخ مارس 26 مارس 2018.