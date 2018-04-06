 والدة رونالدو تصورات مع قصرية ديال كسكسو مغربية بامتياز تزامنا مع يوم الجمعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..شعلات خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والقاضي يطرد المهداوي | بوليتيك

عاجل..شعلات خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والقاضي يطرد المهداوي

فيديو جد خطير يشعل الفيسبوك..تلميذات كيسخفو وكيغوتو وسط القسم بمؤسسة تعليمية بطاطا | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير يشعل الفيسبوك..تلميذات كيسخفو وكيغوتو وسط القسم بمؤسسة تعليمية بطاطا

صادم..شبكة تَعــد مغربيات بالزواج وتستغلهن في الدعارة بتركيا | حوادث و حقوق

صادم..شبكة تَعــد مغربيات بالزواج وتستغلهن في الدعارة بتركيا

فيديو : قط روسي جميل مرشح لتوقع نتائج المنتخب المغربي والمنتخبات المشاركة في مونديال 2018 | بووز

فيديو : قط روسي جميل مرشح لتوقع نتائج المنتخب المغربي والمنتخبات المشاركة في مونديال 2018

عاجل..انطلاق أشغال جلسة ناصر الزفزافي ورفاقه ونبيلة منيب تُفاجئ الجميع بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال جلسة ناصر الزفزافي ورفاقه ونبيلة منيب تُفاجئ الجميع بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

مؤلم..سكتة قلبية تنهي حياة مخزني بالبيضاء لحظات بعد حصوله على رخصة لزيارة والدته المريضة | حوادث و حقوق

مؤلم..سكتة قلبية تنهي حياة مخزني بالبيضاء لحظات بعد حصوله على رخصة لزيارة والدته المريضة

24 سنة سجنا في حق الرئيسة الكورية المعزولة | دولي

24 سنة سجنا في حق الرئيسة الكورية المعزولة

بث مباشر : المنتخب المغربي النسوي ضد المنتخب الكوت ديفوار النسوي | تصفيات كاس افريقيا | بووز

بث مباشر : المنتخب المغربي النسوي ضد المنتخب الكوت ديفوار النسوي | تصفيات كاس افريقيا

مُــؤتمر الجمعية المغربية للصحافة الجهوية يدعو إلى دعم وتطوير الإعلام الجهوي باعتباره إعلاما للقرب | بوليتيك

مُــؤتمر الجمعية المغربية للصحافة الجهوية يدعو إلى دعم وتطوير الإعلام الجهوي باعتباره إعلاما

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

والدة رونالدو تصورات مع قصرية ديال كسكسو مغربية بامتياز تزامنا مع يوم الجمعة

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 14:55 والدة رونالدو تصورات مع قصرية ديال كسكسو مغربية بامتياز تزامنا مع يوم الجمعة | سبور
والدة رونالدو تصورات مع قصرية ديال كسكسو مغربية بامتياز تزامنا مع يوم الجمعة
نشرت ماريا دولوريس والدة نجم كرة القدم البرتغالية، ومدلل فريق ريال مدريد الإسباني، صورتها عبر حسابها الرسمي بالانستغرام، و هي تحمل بين يديها '' قصعة كسكس'' أشهر وجبة غذائية بالمغرب، حيث لقيت تفاعلا

" شوف سبور" : رشيد محمودي

نشرت ماريا دولوريس والدة نجم كرة القدم البرتغالية، ومدلل فريق ريال مدريد الإسباني، صورتها عبر حسابها الرسمي بالانستغرام، و هي تحمل بين يديها " قصعة كسكس" أشهر وجبة غذائية بالمغرب، حيث لقيت تفاعلا كبيرا من طرف متابعيها.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بدورها صورة والدة أغلى لاعب في العالم، معبرة عن إعجابها لردة فعلها سيما أن يوم الجمعة يعرف تحضير هذه الوجبة الشهيرة داخل أوساط الأسر المغربية.

ومعلوم أن أسرة رونالدو لا تتردد في زيارة المغرب كل مرة أتيحت لها الفرصة كما أن هناك العديد من المشاريع السياحية سيتم افتتاحها نهاية الموسم الحالي تحمل إسم لاعب فريق ريال مدريد "الدون كريستيانو رونالدو".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب رونالدو الكسك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وبالفيديو..اعتقال البطل العالمي كونر ماكغريغور | سبور

عاجل وبالفيديو..اعتقال البطل العالمي كونر ماكغريغور

أجاكس يجدد عقده مع اللاعب المغربي نصير إلى غاية سنة 2021 | سبور

أجاكس يجدد عقده مع اللاعب المغربي نصير إلى غاية سنة 2021

هذا هو الحكم الذي سيـقود مباراة الفتح الرباطي والكوكب المراكشي | سبور

هذا هو الحكم الذي سيـقود مباراة الفتح الرباطي والكوكب المراكشي

بث مباشر : سانت إيتيان - باريس سان جيرمان | سبور

بث مباشر : سانت إيتيان - باريس سان جيرمان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رســـميا..البنك الشعبي يفتتح ثــاني وكالة تابعة لبنكه التشاركي بالدارالبيضاء | مال و أعمال
منذ 3 ساعات

رســـميا..البنك الشعبي يفتتح ثــاني وكالة تابعة لبنكه التشاركي بالدارالبيضاء

كــارثة..انهيار سُــور مدرسة لقلاليين بتراب الجماعة القروية الملاليين ضواحي تطوان وهاشنو وقع | خارج البلاطو

كــارثة..انهيار سُــور مدرسة لقلاليين بتراب الجماعة القروية الملاليين ضواحي تطوان وهاشنو وقع

مُمثلات مصريات معروفات مُعجبات بالأكل المغربي | خارج البلاطو

مُمثلات مصريات معروفات مُعجبات بالأكل المغربي

بالفيديو | بعد طول انتظار أمينوكس يطلق جديده الغنائي غانجيبو | قنوات أخرى

بالفيديو | بعد طول انتظار أمينوكس يطلق جديده الغنائي ''غانجيبو''

﻿

آخر المستجدات

عاجل..شعلات خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والقاضي يطرد المهداوي | بوليتيك
منذ 22 دقيقة

عاجل..شعلات خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والقاضي يطرد المهداوي

فيديو جد خطير يشعل الفيسبوك..تلميذات كيسخفو وكيغوتو وسط القسم بمؤسسة تعليمية بطاطا | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير يشعل الفيسبوك..تلميذات كيسخفو وكيغوتو وسط القسم بمؤسسة تعليمية بطاطا

صادم..شبكة تَعــد مغربيات بالزواج وتستغلهن في الدعارة بتركيا | حوادث و حقوق

صادم..شبكة تَعــد مغربيات بالزواج وتستغلهن في الدعارة بتركيا

فيديو : قط روسي جميل مرشح لتوقع نتائج المنتخب المغربي والمنتخبات المشاركة في مونديال 2018 | بووز

فيديو : قط روسي جميل مرشح لتوقع نتائج المنتخب المغربي والمنتخبات المشاركة في مونديال 2018

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.