والدة رونالدو تصورات مع قصرية ديال كسكسو مغربية بامتياز تزامنا مع يوم الجمعة ﻿

نشرت ماريا دولوريس والدة نجم كرة القدم البرتغالية، ومدلل فريق ريال مدريد الإسباني، صورتها عبر حسابها الرسمي بالانستغرام، و هي تحمل بين يديها '' قصعة كسكس'' أشهر وجبة غذائية بالمغرب، حيث لقيت تفاعلا

" شوف سبور" : رشيد محمودي

نشرت ماريا دولوريس والدة نجم كرة القدم البرتغالية، ومدلل فريق ريال مدريد الإسباني، صورتها عبر حسابها الرسمي بالانستغرام، و هي تحمل بين يديها " قصعة كسكس" أشهر وجبة غذائية بالمغرب، حيث لقيت تفاعلا كبيرا من طرف متابعيها.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بدورها صورة والدة أغلى لاعب في العالم، معبرة عن إعجابها لردة فعلها سيما أن يوم الجمعة يعرف تحضير هذه الوجبة الشهيرة داخل أوساط الأسر المغربية.

ومعلوم أن أسرة رونالدو لا تتردد في زيارة المغرب كل مرة أتيحت لها الفرصة كما أن هناك العديد من المشاريع السياحية سيتم افتتاحها نهاية الموسم الحالي تحمل إسم لاعب فريق ريال مدريد "الدون كريستيانو رونالدو".