 فضيحة بالجديدة.. حصلها راجلها كتهضر مع عشيقها المخزني في الفيسبوك واعتارفت بممارسة الجنس معاه ﻿
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فضيحة بالجديدة.. حصلها راجلها كتهضر مع عشيقها المخزني في الفيسبوك واعتارفت بممارسة الجنس معاه

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 14:45 فضيحة بالجديدة.. حصلها راجلها كتهضر مع عشيقها المخزني في الفيسبوك واعتارفت بممارسة الجنس معاه | حوادث و حقوق
فضيحة بالجديدة.. حصلها راجلها كتهضر مع عشيقها المخزني في الفيسبوك واعتارفت بممارسة الجنس معاه
أوقفت المصالح الأمنية بمدينة الجديدة، مؤخرا، سيدة متزوجة، وأم لطفلين، بعد تقدم زوجها بشكاية، معززة بقرص مدمج، أكد من خلالها أن زوجته تخونه مع شخص آخر.

"شوف تيفي"

 

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة الجديدة، مؤخرا، سيدة متزوجة، وأم لطفلين، بعد تقدم زوجها بشكاية، معززة بقرص مدمج، أكد من خلالها أن زوجته تخونه مع شخص آخر.

وحسب مصادر محلية فإن الزوجة وبعد اعتقالها، اعترفت بالمنسوب إليها، وأكدت تعرفها على شخص يعمل كمخزني بمدينة وجدة عبر موقع التواصل الاجتماعي، وقد سافرت إلى حامات سيدي حرازم للقاء معه، واكتريا غرفة مارسا بها الجنس مدة يومين.

وأشارت المصادر ذاتها أن الزوجة، أكدت على أنها سافرت إلى حامات سيدي حرازم رفقة شقيقتها وطفليها وأوهمت زوجها برغبتها في الاستجمام، قبل أن تلتقي بعشيقها الذي مارس معها الجنس داخل غرفة مكتراة.

وأكدت نفس المصادر أن المصالح الأمنية، أحالت الزوجة المتهمة بالخيانة الزوجية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، وأصدرت مذكرة بحث في حق المخزني الذي لا تتوفر بخصوصه أي معلومات باستثناء اسمه الشخصي وحسابه الفيسبوكي.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية الفيسبوك المحكمة الابتدائية الجديدة

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