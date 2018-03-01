 منطق غريب.. وكالة الأنباء الفرنسية تحلل الجنس على بوعشرين وتُـحرمه على طارق رمضان !! ﻿
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منطق غريب.. وكالة الأنباء الفرنسية تحلل الجنس على بوعشرين وتُـحرمه على طارق رمضان !!

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 14:33 منطق غريب.. وكالة الأنباء الفرنسية تحلل الجنس على بوعشرين وتُـحرمه على طارق رمضان !! | صحافة
منطق غريب.. وكالة الأنباء الفرنسية تحلل الجنس على بوعشرين وتُـحرمه على طارق رمضان !!
''حرام على طارق رمضان وحلال على توفيق بوعشرين''!ا هذا هو المنطق الغريب الذي يحاول الإعلام الرسمي الفرنسي إيصاله للمغاربة والرأي العام الدولي من خلال تناوله لقضية ناشر يومية ''أخبار اليوم'' وموقعي ''اليوم

شــــوف تيفي:

 

"حرام على طارق رمضان وحلال على توفيق بوعشرين"!ا هذا هو المنطق الغريب الذي يحاول الإعلام الرسمي الفرنسي إيصاله للمغاربة والرأي العام الدولي من خلال تناوله لقضية ناشر يومية "أخبار اليوم" وموقعي "اليوم 24" وسلطانة، والمتهم بارتكاب جرائم جنسية ثقيلة تستند على أساس دلائل مادية دامغة تسردها تفاصيل أشرطة بورنوغرافية موثقة بالصوت والصورة من داخل قلب مكتب توفيق بوعشرين .

الغزوات الجنسية لبوعشرين التي لم تستثن المتزوجات، ولم ترحم الوضع الصحي للحوامل، أرادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن تُكيف على أساس أنها "حلال طيب"، ما دام المعني باقترافها داخل مكتبه الوثير، هو صحفي كبير ومشهور ومشهود له بمعارضة توجهات الدولة ونقد دمقراطيتها الداخلية وجلد سياسييها الذين يخالفونه وجهة النظر وغير ذلك من "التفاهات" التي إنبنى عليها تصور وكالة الأنباء الفرنسية لقضية اعتقال بوعشرين، على خلاف التناقض الذي أظهرته في تناول ملف اعتقال الداعية طارق رمضان الذي طوقه القضاء الفرنسي بوثاق سميك من التهم الجنسية التي لا تختلف كثيرا في حقيقة الأمر، إذا ما قورنت بناشر مجموعة أخبار اليوم المغربية.

الغريب في تحيز الإعلام الفرنسي الذي تمثله وكالة (أ ف ب)، هو في استنادها في قضية بوعشرين على تصريحات الجهات المعنية بالدفاع عن المتهم، وضمنهم المحامي البريطاني روني ديكسون الذي تحدث عن أشياء تظهر بعده وجهله في نفس الوقت بتفاصيل القضية، إلى جانب تصريح صادر عن مصرحة تراجعت عن أقوالها تحت الضغط والتخويف، في الوقت الذي تجاهلت عن قصد مواقف وتصريحات باقي الضحايا اللواتي يزيد عددهن عن عشرة مشتكيات، كما أنها لم تتطرق لدليل الأشرطة التي توثق جرائم بوعشرين بمقر العمل.

لقد كان من المفروض على وكالة الأنباء الفرنسية قبل أن تتخذ قرار الإصطفاف مع بو عشرين ضد المشتكيات اللواتي كشفن مرضه الجنسي، أن تركز على حقيقة هذه الأشرطة الدالة التي يصل عددها إلى 50 شريطا، في الوقت الذي لا يمتلك القضاء الفرنسي شريطا واحدا يدين طارق رمضان الذي تمت إدانته واعتقاله بناء على شكاية واحدة أو شكايتين.

وكالة الأنباء الفرنسية التي ركزت في قصاصة لها، على طعن المحامي البريطاني روني ديكسون في مساطر اعتقال ومتابعة بوعشرين، الذي بدا له بريئا مما هو منسوب إليه باعتباره صحفي كبير ومعارض للدولة المغربية، اعترفت بوجود 15 مشتكية ضد المتهم، وأشارت إلى أن ضمنهن ثمان ضحايا لم يحضرن لجلسة يوم أمس الخميس، فيما عبرت ثلاثة منهن عن عدم وجود أية صلة لهن بقضية الصحفي المعتقل، حيث توقفت الوكالة الفرنسية عند تصريح أمل الهواري التي أكدت عدم تقدمها بشكاية ضد بوعشرين وترفض إقحامها في ملف اعتبرته "سياسيا" لا تربطها به أية صلة.

كما أشار المصدر ذاته، إلى كون الجلسة الرابعة لمحاكمة بوعشرين، قد مرت يوم أمس الخميس في أجواء مشحونة بين دفاع المتهم وهيئة المحامين المدافعين عن ضحاياه المفترضات، مشيرة إلى أن الصحفي المعتقل قد أكد لمحاميه عبد الصمد الإدريسي أنه لا يهتم بإثبات براءته، بقدر ما أنه يرغب في ظهور الحقيقة.



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شـــوف تيفي المغرب بوعشرين وكالة الأنباء الفرنسية محامي بريطاني

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