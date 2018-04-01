 هذا ما دعت له رئاسة النيابة العامة بخصوص زواج القاصرين بالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صورة جديدة للملك محمد السادس بباريس تُـثير إعجاب المغاربة | مجتمع

صورة جديدة للملك محمد السادس بباريس تُـثير إعجاب المغاربة

عاجل.. عامل بناء مات بطريقة مروعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. عامل بناء مات بطريقة مروعة بالبيضاء

هذا ما وقع لزوجة الممثل المغربي البشير السكيرج | ثقافة و فنون

هذا ما وقع لزوجة الممثل المغربي البشير السكيرج

هذا ما دعت له رئاسة النيابة العامة بخصوص زواج القاصرين بالمغرب | مجتمع

هذا ما دعت له رئاسة النيابة العامة بخصوص زواج القاصرين بالمغرب

بالصــور: البنــك الشعبي يفتتح وكالة بنكه التشاركي بنك اليسر بالدار البيضاء | اقتصاد

بالصــور: البنــك الشعبي يفتتح وكالة بنكه التشاركي ''بنك اليسر'' بالدار البيضاء

مُــؤلم.. الموت يُفــجع رئيس جهة سوس ماسة | بوليتيك

مُــؤلم.. الموت يُفــجع رئيس جهة سوس ماسة

عاجل وبالصور.. حريق مهول داخل معمل بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. حريق مهول داخل معمل بالبيضاء

عــــاجل: دقائــق قبل صلاة الجمعة..هاشنو وقع بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عــــاجل: دقائــق قبل صلاة الجمعة..هاشنو وقع بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء

مُثـــــير: اتهام رئيس بلدية بوزنيقة بتهديد أم و بناتها بالقتل بعد الاعتداء عليهن | مجتمع

مُثـــــير: اتهام رئيس بلدية بوزنيقة بتهديد أم و بناتها بالقتل بعد الاعتداء عليهن

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

هذا ما دعت له رئاسة النيابة العامة بخصوص زواج القاصرين بالمغرب

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 13:04 هذا ما دعت له رئاسة النيابة العامة بخصوص زواج القاصرين بالمغرب | مجتمع
هذا ما دعت له رئاسة النيابة العامة بخصوص زواج القاصرين بالمغرب
دعت رئاسة النيابة العامة المحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، إلى تفعيل دورهم والصلاحيات المخولة لهم قانونا في ما يتعلق بالطلبات

"شوف تيفي"+" و م ع"

 

دعت رئاسة النيابة العامة المحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، إلى تفعيل دورهم والصلاحيات المخولة لهم قانونا في ما يتعلق بالطلبات الرامية إلى زواج القاصرين، عبر تقديم الملتمسات والمستنتجات الضرورية للحفاظ على حقوق الطفل ومصالحه الفضلى.

وأهابت رئاسة النيابة العامة في دورية موجهة إلى المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، بهؤلاء تفعيل دورهم من خلال الحرص على تقديم ملتمسات للقضاة تنسجم مع قصد المشرع من جعل الزواج قبل سن الرشد متوقفا على موافقة القضاء، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر.

ودعت النيابة العامة في هذه الدورية إلى تقديم ملتمسات إلى القضاة من أجل جعل جلسات البحث مناسبة لتوعية القاصر بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن الزواج المبكر والاستعانة في ذلك -إذا اقتضى الأمر- بالمساعدات الاجتماعيات، والحرص على الحضور في جميع الجلسات المتعلقة بإذن زواج القاصر.

كما دعتهم إلى عدم التردد في تقديم ملتمسات بإجراء بحث اجتماعي بواسطة مساعدات اجتماعيات للتأكد من الأسباب الداعية لطلب الإذن ومن وجود مصلحة للقاصر في الإذن بالزواج ومن توفره على النضج والأهلية الجسمانية لتحمل تبعات الزواج وعلى التمييز الكافي لصدور الرضى بالعقد، وكذا تقديم ملتمس بإنجاز الخبرات الطبية والجسمانية والنفسية الضرورية للتأكد من قدرة القاصر على تحمل أعباء الزوجية.

وأهابت رئاسة النيابة العامة بهم أيضا الحرص على التأكد بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الحصول على هذا الإذن بأن الدولة المقيمين بها تقبل عقود الزواج دون سن الأهلية، وتنبيه الأسر المعنية بالوضعيات القانونية التي تنشأ عن إبرام تلك الزيجات، مشددة على تقديم ملتمسات بعدم الاختصاص بالنسبة لطلبات الزواج المتعلقة بقاصرين لايقيمون بدوائر نفوذ قاضي الأسرة المكلف بالزواج الذي يقدم إليه الطلب، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لإجراء الأبحاث المشار إليها في الفقرات السابقة.

وطلبت رئاسة النيابة العامة، التي أرفقت هذه الدورية بنموذج يهم إحصائيات حول الطلبات الرامية إلى الإذن بزواج القاصرين، من الجميع بموافاتها كل ثلاثة أشهر بإحصاء لطلبات الزواج المقدمة لفائدة القاصرين وفقا للنموذج المذكور ، مع إشعارها بالصعوبات التي تعترضهم في تطبيق هذه الدورية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الزواج القاصرين النيابة العامة الفقرات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صورة جديدة للملك محمد السادس بباريس تُـثير إعجاب المغاربة | مجتمع

صورة جديدة للملك محمد السادس بباريس تُـثير إعجاب المغاربة

مُثـــــير: اتهام رئيس بلدية بوزنيقة بتهديد أم و بناتها بالقتل بعد الاعتداء عليهن | مجتمع

مُثـــــير: اتهام رئيس بلدية بوزنيقة بتهديد أم و بناتها بالقتل بعد الاعتداء عليهن

جامعة لقجع تُوقف حارس الرجاء الرياضي أنس الزنيتي | مجتمع

جامعة لقجع تُوقف حارس الرجاء الرياضي أنس الزنيتي

تزامنا مع ترشيح المغرب لمونديال 2026.. مطار محمد الخامس بالبيضاء..أسوأ مطار بالعالم | مجتمع

تزامنا مع ترشيح المغرب لمونديال 2026.. مطار محمد الخامس بالبيضاء..أسوأ مطار بالعالم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رســـميا..البنك الشعبي يفتتح ثــاني وكالة تابعة لبنكه التشاركي بالدارالبيضاء | مال و أعمال
منذ 18 دقيقة

رســـميا..البنك الشعبي يفتتح ثــاني وكالة تابعة لبنكه التشاركي بالدارالبيضاء

كــارثة..انهيار سُــور مدرسة لقلاليين بتراب الجماعة القروية الملاليين ضواحي تطوان وهاشنو وقع | خارج البلاطو

كــارثة..انهيار سُــور مدرسة لقلاليين بتراب الجماعة القروية الملاليين ضواحي تطوان وهاشنو وقع

مُمثلات مصريات معروفات مُعجبات بالأكل المغربي | خارج البلاطو

مُمثلات مصريات معروفات مُعجبات بالأكل المغربي

بالفيديو | بعد طول انتظار أمينوكس يطلق جديده الغنائي غانجيبو | قنوات أخرى

بالفيديو | بعد طول انتظار أمينوكس يطلق جديده الغنائي ''غانجيبو''

﻿

آخر المستجدات

صورة جديدة للملك محمد السادس بباريس تُـثير إعجاب المغاربة | مجتمع
منذ 48 دقيقة

صورة جديدة للملك محمد السادس بباريس تُـثير إعجاب المغاربة

عاجل.. عامل بناء مات بطريقة مروعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. عامل بناء مات بطريقة مروعة بالبيضاء

هذا ما وقع لزوجة الممثل المغربي البشير السكيرج | ثقافة و فنون

هذا ما وقع لزوجة الممثل المغربي البشير السكيرج

هذا ما دعت له رئاسة النيابة العامة بخصوص زواج القاصرين بالمغرب | مجتمع

هذا ما دعت له رئاسة النيابة العامة بخصوص زواج القاصرين بالمغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.