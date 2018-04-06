بالصــور: البنــك الشعبي يفتتح وكالة بنكه التشاركي ''بنك اليسر'' بالدار البيضاء ﻿

افتتح بنك اليسر البنك التشاركي لــ''مجموعه البنك الشعبي''، صباح يومه الجمعة ،وكالته الجديدة بشارع غاندي بمدينة الدار البيضاء.

شـوف تيفي:

افتتح بنك اليسر البنك التشاركي لــ''مجموعه البنك الشعبي''، صباح يومه الجمعة ،وكالته الجديدة بشارع غاندي بمدينة الدار البيضاء.

وقال المدير العام للبنك ''محمد أديب'' لــ''شوف تيفي'' :'' نحن الآن في وكالة غاندي بالدارالبيضاء واختيار هذا المكان لم يكن عبثا فهو اختيار مدروس لأنه في محور مهم وكبير بالعاصمة الاقتصادية ، ولأنه يغطي عدد من الأحياء السكنية والمحلات التجارية ...''

ويطمح البنك الوليد إلى المساهمة بطريقة فعالة، في إنجاح تجربة البنوك التشاركية كما يعد زبنائه بتجربة بنكية متفردة في إطار عصري ويسير.

وجاء البنك الجديد من خلال ثمرة تعاون ناجحة بين مجموعة البنك المركزي الشعبي، و''غايدنس فاينشال''، المجموعة الرائدة عالميا في مجال المالية التشاركية ،بالاعتماد على الخبرة التي يتوفر عليها البنك الشعبي كمجموعة بنكية رائدة مغربيا وإفريقيا

وجـــدير بالذكر أن بنك اليسر قد رأى النور من رحم مجموعة البنك الشعبي بعد حصوله في 20 يوليوز2017، على الاعتماد النهائي بعد امتثاله لنماذج العقود المرابحة العقارية التي أصدرتها اللجنة الشرعية للتمويل التشاركي.