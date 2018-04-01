 جامعة لقجع تُوقف لاعب المغرب الفاسي لمدة سنة بعد بصقه على حكم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صورة جديدة للملك محمد السادس بباريس تُـثير إعجاب المغاربة | مجتمع

صورة جديدة للملك محمد السادس بباريس تُـثير إعجاب المغاربة

عاجل.. عامل بناء مات بطريقة مروعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. عامل بناء مات بطريقة مروعة بالبيضاء

هذا ما وقع لزوجة الممثل المغربي البشير السكيرج | ثقافة و فنون

هذا ما وقع لزوجة الممثل المغربي البشير السكيرج

هذا ما دعت له رئاسة النيابة العامة بخصوص زواج القاصرين بالمغرب | مجتمع

هذا ما دعت له رئاسة النيابة العامة بخصوص زواج القاصرين بالمغرب

بالصــور: البنــك الشعبي يفتتح وكالة بنكه التشاركي بنك اليسر بالدار البيضاء | اقتصاد

بالصــور: البنــك الشعبي يفتتح وكالة بنكه التشاركي ''بنك اليسر'' بالدار البيضاء

مُــؤلم.. الموت يُفــجع رئيس جهة سوس ماسة | بوليتيك

مُــؤلم.. الموت يُفــجع رئيس جهة سوس ماسة

عاجل وبالصور.. حريق مهول داخل معمل بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. حريق مهول داخل معمل بالبيضاء

عــــاجل: دقائــق قبل صلاة الجمعة..هاشنو وقع بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عــــاجل: دقائــق قبل صلاة الجمعة..هاشنو وقع بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء

مُثـــــير: اتهام رئيس بلدية بوزنيقة بتهديد أم و بناتها بالقتل بعد الاعتداء عليهن | مجتمع

مُثـــــير: اتهام رئيس بلدية بوزنيقة بتهديد أم و بناتها بالقتل بعد الاعتداء عليهن

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

جامعة لقجع تُوقف لاعب المغرب الفاسي لمدة سنة بعد بصقه على حكم

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 12:35 جامعة لقجع تُوقف لاعب المغرب الفاسي لمدة سنة بعد بصقه على حكم | سبور
جامعة لقجع تُوقف لاعب المغرب الفاسي لمدة سنة بعد بصقه على حكم
أوقفت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كوفي دافي ماهيندبو لاعب فريق المغرب الفاسي لمدة سنة، 6 أشهر منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه 7500 درهما.

"شوف سبور" :

 


أوقفت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كوفي دافي ماهيندبو لاعب فريق المغرب الفاسي لمدة سنة، 6 أشهر منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه 7500 درهما.

وكان كوفي دافي ماهيندبو قد قام بالبصق على الحكم مع محاولة الاعتداء عليه، خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي مولودية وجدة لحساب الجولة 25 من البطولة الاحترافية القسم الثاني اتصالات المغرب.

كما قررت الجامعة توقيف كلا من عماد أحموت لاعب فريق المغرب الرياضي الفاسي لمدة 4 مباريات اثنتان منها موقوفتا التنفيذ مع أداء غرامة مالية قدرها 2250 درهما و حمزة بهاج لاعب فريق المغرب الرياضي الفاسي لمدة 4 مباريات اثنتان منها موقوفتا التنفيذ مع أداء غرامة مالية قدرها 2250 درهما، إضافة الى أحمد لعمول المعد البدني لفريق المغرب الرياضي الفاسي لمدة 4 مباريات اثنتان منها موقوفتا التنفيذ مع أداء غرامة مالية قدرها 4500 درهما.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المغرب الفاسي شباب بنجرير كوفي دافي ماهيندبو مولودية وجدة عماد أحموت حمزة بهاج حمد لعمول البطولة الاحترافية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو.. مــصر تدعم المغرب في ملف تنظيم كأس العالم 2026 | سبور

بالفيديو.. مــصر تدعم المغرب في ملف تنظيم كأس العالم 2026

فيديو.. بطل عالمي يواجه تهم ثقيلة بسبب الإعتداء على حافلة سياحية | سبور

فيديو.. بطل عالمي يواجه تهم ثقيلة بسبب الإعتداء على حافلة سياحية

خــبر سار للرجاويين: حسبان يقدم استقالته من رئاسة الرجاء | سبور

خــبر سار للرجاويين: حسبان يقدم استقالته من رئاسة الرجاء

لاعب ودادي يرحل عن الفريق نهاية الموسم | سبور

لاعب ودادي يرحل عن الفريق نهاية الموسم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رســـميا..البنك الشعبي يفتتح ثــاني وكالة تابعة لبنكه التشاركي بالدارالبيضاء | مال و أعمال
منذ 19 دقيقة

رســـميا..البنك الشعبي يفتتح ثــاني وكالة تابعة لبنكه التشاركي بالدارالبيضاء

كــارثة..انهيار سُــور مدرسة لقلاليين بتراب الجماعة القروية الملاليين ضواحي تطوان وهاشنو وقع | خارج البلاطو

كــارثة..انهيار سُــور مدرسة لقلاليين بتراب الجماعة القروية الملاليين ضواحي تطوان وهاشنو وقع

مُمثلات مصريات معروفات مُعجبات بالأكل المغربي | خارج البلاطو

مُمثلات مصريات معروفات مُعجبات بالأكل المغربي

بالفيديو | بعد طول انتظار أمينوكس يطلق جديده الغنائي غانجيبو | قنوات أخرى

بالفيديو | بعد طول انتظار أمينوكس يطلق جديده الغنائي ''غانجيبو''

﻿

آخر المستجدات

صورة جديدة للملك محمد السادس بباريس تُـثير إعجاب المغاربة | مجتمع
منذ 50 دقيقة

صورة جديدة للملك محمد السادس بباريس تُـثير إعجاب المغاربة

عاجل.. عامل بناء مات بطريقة مروعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. عامل بناء مات بطريقة مروعة بالبيضاء

هذا ما وقع لزوجة الممثل المغربي البشير السكيرج | ثقافة و فنون

هذا ما وقع لزوجة الممثل المغربي البشير السكيرج

هذا ما دعت له رئاسة النيابة العامة بخصوص زواج القاصرين بالمغرب | مجتمع

هذا ما دعت له رئاسة النيابة العامة بخصوص زواج القاصرين بالمغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.