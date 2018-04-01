جامعة لقجع تُوقف لاعب المغرب الفاسي لمدة سنة بعد بصقه على حكم ﻿

أوقفت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كوفي دافي ماهيندبو لاعب فريق المغرب الفاسي لمدة سنة، 6 أشهر منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه 7500 درهما.

"شوف سبور" :



أوقفت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كوفي دافي ماهيندبو لاعب فريق المغرب الفاسي لمدة سنة، 6 أشهر منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه 7500 درهما.

وكان كوفي دافي ماهيندبو قد قام بالبصق على الحكم مع محاولة الاعتداء عليه، خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي مولودية وجدة لحساب الجولة 25 من البطولة الاحترافية القسم الثاني اتصالات المغرب.

كما قررت الجامعة توقيف كلا من عماد أحموت لاعب فريق المغرب الرياضي الفاسي لمدة 4 مباريات اثنتان منها موقوفتا التنفيذ مع أداء غرامة مالية قدرها 2250 درهما و حمزة بهاج لاعب فريق المغرب الرياضي الفاسي لمدة 4 مباريات اثنتان منها موقوفتا التنفيذ مع أداء غرامة مالية قدرها 2250 درهما، إضافة الى أحمد لعمول المعد البدني لفريق المغرب الرياضي الفاسي لمدة 4 مباريات اثنتان منها موقوفتا التنفيذ مع أداء غرامة مالية قدرها 4500 درهما.





