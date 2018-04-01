مُــؤلم.. الموت يُفــجع رئيس جهة سوس ماسة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن إبنة رئيس جهة سوس ماسة ''كريمة الحافيدي'' وافتها المنية يوم أمس بمدينة أكادير، بعد إصابتها بمرض عضال لم ينفع معه علاج.

شـــوف تيفي:أكادير:أحمد الهلالي

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن إبنة رئيس جهة سوس ماسة "كريمة الحافيدي" وافتها المنية يوم أمس بمدينة أكادير، بعد إصابتها بمرض عضال لم ينفع معه علاج.

وكانت الفقيدة قد أدخلت إحدى المصحات الخاصة منذ مدة وتخضع للعناية الطبية والعلاج، غير أن الموت داهمها لتسلم الروح لبارئيها يوم أمس الخميس.

هذا، ومن المنتظرأن تؤدى صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الجمعة بمسجد أبي بكر الصديق بحي الداخلة بأكادير، على أن يوراى جثمانها بمقبرة تليلا بحضور عدد من الشخصيات المدنية والسياسية بجهة سوس.