مُثـــــير: اتهام رئيس بلدية بوزنيقة بتهديد أم و بناتها بالقتل بعد الاعتداء عليهن ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، بنسخة من شكاية، تقدمت بها سيدة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، تتهم فيها رئيس المجلس البلدي ببوزنيقة بالاعتداء عليها وعلى بناتها بالضرب والسب والقذف.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" يومه الجمعة، بنسخة من شكاية، تقدمت بها سيدة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، تتهم فيها رئيس المجلس البلدي ببوزنيقة بالاعتداء عليها وعلى بناتها بالضرب والسب والقذف.

وتشير هذه الشكاية إلى أن صاحبتها، تلقت وعودا من رئيس المجلس البلدي ببوزنيقة بتشغيل بناتها، مقابل مساعدته في الحملة الانتخابية، مؤكدة على أنها قامت بالتصويت وبناتها عليه، نظرا لوضعهم المادي المزري وأملها في حصول بناتها على فرصة عمل.

وأشارت المشتكية أنها توجهت إلى ضيعة رئيس المجلس البلدي، لكنها تفاجأت برد فعله، حيث قام كما تقول في شكايتها بالاعتداء عليها وعلى بناتها بالضرب والسب والقذف، مبرزة في الوقت نفسه أن المشتكى به هددها بقتلها وقتل بناتها وهو ما عرضها لأضرار نفسية.