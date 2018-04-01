تفاصيل خطيرة حول الاعتداء على فنان الراب علي صامد ﻿

ظهرت العديد من المعطيات التي تشير إلى الطريقة الخطيرة التي تعرض بها فنان الراب المعروف علي صامد بمدينة طنجة، حيث سقط ضحية اعتداء شنيع كاد أن يودي بحياته.

"شوف تيفي":

ظهرت العديد من المعطيات التي تشير إلى الطريقة الخطيرة التي تعرض بها فنان الراب المعروف علي صامد بمدينة طنجة، حيث سقط ضحية اعتداء شنيع كاد أن يودي بحياته.

وحسب العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي فإن الفنان علي صامد، كان رفقة صديقه الفنان "ماستر كرايزي" ومجموعة من أصدقائهما، وخلال محاولتهما ركن السيارة، دخلا في نقاش مع أحد الأشخاص الذي هددهما بالسلاح الأبيض، قبل أ ن تتطور الأمور إلى قيام العديد من أبناء حي المصلى بمحاصرة الفنان علي صامد والاعتداء عليه، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة على مستوى الرأس والوجه.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات تداولت مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة تعرض الفنان علي صادم لاعتداء خطير، تم على إثره نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.