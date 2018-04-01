 تفاصيل خطيرة حول الاعتداء على فنان الراب علي صامد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صورة جديدة للملك محمد السادس بباريس تُـثير إعجاب المغاربة | مجتمع

صورة جديدة للملك محمد السادس بباريس تُـثير إعجاب المغاربة

عاجل.. عامل بناء مات بطريقة مروعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. عامل بناء مات بطريقة مروعة بالبيضاء

هذا ما وقع لزوجة الممثل المغربي البشير السكيرج | ثقافة و فنون

هذا ما وقع لزوجة الممثل المغربي البشير السكيرج

هذا ما دعت له رئاسة النيابة العامة بخصوص زواج القاصرين بالمغرب | مجتمع

هذا ما دعت له رئاسة النيابة العامة بخصوص زواج القاصرين بالمغرب

بالصــور: البنــك الشعبي يفتتح وكالة بنكه التشاركي بنك اليسر بالدار البيضاء | اقتصاد

بالصــور: البنــك الشعبي يفتتح وكالة بنكه التشاركي ''بنك اليسر'' بالدار البيضاء

مُــؤلم.. الموت يُفــجع رئيس جهة سوس ماسة | بوليتيك

مُــؤلم.. الموت يُفــجع رئيس جهة سوس ماسة

عاجل وبالصور.. حريق مهول داخل معمل بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. حريق مهول داخل معمل بالبيضاء

عــــاجل: دقائــق قبل صلاة الجمعة..هاشنو وقع بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عــــاجل: دقائــق قبل صلاة الجمعة..هاشنو وقع بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء

مُثـــــير: اتهام رئيس بلدية بوزنيقة بتهديد أم و بناتها بالقتل بعد الاعتداء عليهن | مجتمع

مُثـــــير: اتهام رئيس بلدية بوزنيقة بتهديد أم و بناتها بالقتل بعد الاعتداء عليهن

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

تفاصيل خطيرة حول الاعتداء على فنان الراب علي صامد

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 11:23 تفاصيل خطيرة حول الاعتداء على فنان الراب علي صامد | حوادث و حقوق
تفاصيل خطيرة حول الاعتداء على فنان الراب علي صامد
ظهرت العديد من المعطيات التي تشير إلى الطريقة الخطيرة التي تعرض بها فنان الراب المعروف علي صامد بمدينة طنجة، حيث سقط ضحية اعتداء شنيع كاد أن يودي بحياته.

"شوف تيفي":

 

ظهرت العديد من المعطيات التي تشير إلى الطريقة الخطيرة التي تعرض بها فنان الراب المعروف علي صامد بمدينة طنجة، حيث سقط ضحية اعتداء شنيع كاد أن يودي بحياته.

وحسب العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي فإن الفنان علي صامد، كان رفقة صديقه الفنان "ماستر كرايزي" ومجموعة من أصدقائهما، وخلال محاولتهما ركن السيارة، دخلا في نقاش مع أحد الأشخاص الذي هددهما بالسلاح الأبيض، قبل أ ن تتطور الأمور إلى قيام العديد من أبناء حي المصلى بمحاصرة الفنان علي صامد والاعتداء عليه، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة على مستوى الرأس والوجه.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات تداولت مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة تعرض الفنان علي صادم لاعتداء خطير، تم على إثره نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي مدينة طنجة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. عامل بناء مات بطريقة مروعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. عامل بناء مات بطريقة مروعة بالبيضاء

عاجل وبالصور.. حريق مهول داخل معمل بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. حريق مهول داخل معمل بالبيضاء

عــــاجل: دقائــق قبل صلاة الجمعة..هاشنو وقع بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عــــاجل: دقائــق قبل صلاة الجمعة..هاشنو وقع بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء

العثور على جثة مهاجر مغربي داخـــل مغارة بصقلية | حوادث و حقوق

العثور على جثة مهاجر مغربي داخـــل مغارة بصقلية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رســـميا..البنك الشعبي يفتتح ثــاني وكالة تابعة لبنكه التشاركي بالدارالبيضاء | مال و أعمال
منذ 21 دقيقة

رســـميا..البنك الشعبي يفتتح ثــاني وكالة تابعة لبنكه التشاركي بالدارالبيضاء

كــارثة..انهيار سُــور مدرسة لقلاليين بتراب الجماعة القروية الملاليين ضواحي تطوان وهاشنو وقع | خارج البلاطو

كــارثة..انهيار سُــور مدرسة لقلاليين بتراب الجماعة القروية الملاليين ضواحي تطوان وهاشنو وقع

مُمثلات مصريات معروفات مُعجبات بالأكل المغربي | خارج البلاطو

مُمثلات مصريات معروفات مُعجبات بالأكل المغربي

بالفيديو | بعد طول انتظار أمينوكس يطلق جديده الغنائي غانجيبو | قنوات أخرى

بالفيديو | بعد طول انتظار أمينوكس يطلق جديده الغنائي ''غانجيبو''

﻿

آخر المستجدات

صورة جديدة للملك محمد السادس بباريس تُـثير إعجاب المغاربة | مجتمع
منذ 52 دقيقة

صورة جديدة للملك محمد السادس بباريس تُـثير إعجاب المغاربة

عاجل.. عامل بناء مات بطريقة مروعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. عامل بناء مات بطريقة مروعة بالبيضاء

هذا ما وقع لزوجة الممثل المغربي البشير السكيرج | ثقافة و فنون

هذا ما وقع لزوجة الممثل المغربي البشير السكيرج

هذا ما دعت له رئاسة النيابة العامة بخصوص زواج القاصرين بالمغرب | مجتمع

هذا ما دعت له رئاسة النيابة العامة بخصوص زواج القاصرين بالمغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.