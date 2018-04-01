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تعيين محمد بوسعيد رئيسا لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية | بوليتيك

تعيين محمد بوسعيد رئيسا لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية

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تعيين محمد بوسعيد رئيسا لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 10:51 تعيين محمد بوسعيد رئيسا لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية | بوليتيك
تعيين محمد بوسعيد رئيسا لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية
تم بتونس تعيين محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية رئيسا لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لمدة سنة، ستنتهي بعد اختتام أشغال الاجتماع السنوي الـ44 للمجلس، والذي ستحتضنه مدينة مراكش من 2 إلى 4

"شوف تيفي":

 

تم بتونس تعيين محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية رئيسا لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لمدة سنة، ستنتهي بعد اختتام أشغال الاجتماع السنوي الـ44 للمجلس، والذي ستحتضنه مدينة مراكش من 2 إلى 4 أبريل من السنة المقبلة.

وقد جرى هذا التعيين خلال الاجتماع السنوي الـ43 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي انعقد بتونس من 3 إلى 5 أبريل الجاري، وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن بوسعيد أعرب بهذه المناسبة عن ترحيبه بمحافظي الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية في المملكة المغربية، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضاف أن الوزير، الذي شارك في هذا الاجتماع على رأس وفد يتكون من فوزية زعبول مديرة الخزينة والمالية الخارجية ومن مسؤولين سامين بوزارة الاقتصاد والمالية، عقد على هامش هذا الاجتماع عدة لقاءات مع نظرائه في الدول العربية والإسلامية والأفريقية، تم التطرق خلالها إلى سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي.

وأبرز البلاغ أن بوسعيد أشاد، خلال هذا الاجتماع بالدور الذي يقوم به البنك من خلال إعداد استراتيجيات شراكة قطرية جديدة مع الدول الأعضاء وتعزيز فعالية تدخلات البنك وتحفيز جذب الاستثمارات وتشجيع التجارة البينية وعمليات دعم القطاع الخاص.

وبهده المناسبة دعا مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى مزيد من المواكبة والدعم لبلدانها الأعضاء من أجل تحقيق التحول الهيكلي والتنويع الاقتصادي في اتجاه قطاعات أكثر إنتاجية تمكن من توفير القدر الكافي من فرص الشغل للشباب.

 

‫شوف تيفي

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