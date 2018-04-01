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العثور على جثة مهاجر مغربي داخـــل مغارة بصقلية

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 10:06 العثور على جثة مهاجر مغربي داخـــل مغارة بصقلية | حوادث و حقوق
العثور على جثة مهاجر مغربي داخـــل مغارة بصقلية
عثرت شرطة مدينة ''مسّينا''، الصقلية أمس الأربعاء جثة ثلاثيني مغربي داخل مغارة بساحل المدينة, والتي كان يتخذها مأوى له.

"شـوف تيفي":

 

عثرت شرطة مدينة "مسّينا"،  الصقلية أمس الأربعاء جثة ثلاثيني مغربي داخل مغارة بساحل المدينة, والتي كان يتخذها مأوى له.

وفي هــذا الصدد صرحت المصادر الأمنية الإيطالية, أن المتوفى يُدعى "فيصل الراضي" ويبلغ من العمر 30 عاماً, وكان معروفاً لدى عناصرها بإعتباره أحد الذين كانوا يتخذون من مغارات "سان رانييري" الساحلية بالمدينة مأوى لهم، حسب ما أوردته صحيفة الجالية 24.

وأضــافت الشرطة في تصريحاتها،أن المعاينة الأولية كشفت أن المهاجر المغربي تعرض للإختناق بعدما أضرم النار داخل المغارة من أجل التدفأة، وأن جثتة كانت مغطاة بالدخان بشكل جعل من الصعب على عناصر الشرطة التعرف عليه، بالرغم من معرفتهم السابقة به، إلا بعد أن قاموا برفع بصماته.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مهاجر شرطة الأمنية الإيطالية

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