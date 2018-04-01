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تزامنا مع ترشيح المغرب لمونديال 2026.. مطار محمد الخامس بالبيضاء..أسوأ مطار بالعالم

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 09:49 تزامنا مع ترشيح المغرب لمونديال 2026.. مطار محمد الخامس بالبيضاء..أسوأ مطار بالعالم | مجتمع
تزامنا مع ترشيح المغرب لمونديال 2026.. مطار محمد الخامس بالبيضاء..أسوأ مطار بالعالم
صنف موقع وكالة الأسفار '' edreams'' مؤخرا، مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء، من بين أسوأ المطارات بالعالم، وذلك بعد إجراء استطلاع للرأي.

"شوف تيفي"

 

صنف موقع وكالة الأسفار " edreams" مؤخرا، مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء، من بين أسوأ المطارات بالعالم، وذلك بعد إجراء استطلاع للرأي.

وأشارت الوكالة المذكورة أن استطلاعا للرأي شمل 50 ألف مسافر، أكد أن مطار محمد الخامس الذي يعتبر من أكبر المطارات بالمغرب من بين أسوأ المطارات بالعالم.

وأكدت الوكالة أن مطار شانغي بسنغافورة، احتل صدارة عشر مطارات في العالم، نظرا لتوفره على حدائق ومسبح بسطحه، بالإضافة إلى تمكينه للمسافرين من حصص تدليك مجانية.

و يأتي هذا التصنيف،تزامنا مع ملف المغرب المرشح لاحتضان مونديال 2026

 

 

‫شوف تيفي

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