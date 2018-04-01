فضيحة.. انتهاكات جنسية للأطفال ودعارة مقابل أحذية رياضية تضرب كرة القدم الأرجنتينية ﻿

تعيش كرة القدم الأرجنتينية على إيقاع فضائح الانتهاكات الجنسية للاعبين وأطفال أرغموا على ممارسة الدعارة مقابل مردود بخس لا يتعدى أحذية لكرة القدم.

" شوف سبور"

تعيش كرة القدم الأرجنتينية على إيقاع فضائح الانتهاكات الجنسية للاعبين وأطفال أرغموا على ممارسة الدعارة مقابل مردود بخس لا يتعدى أحذية لكرة القدم.

وذكرت تقارير إعلامية، أنه تم توقيف ستة أشخاص بينهم حكم ومنظم دورات رياضية للشباب في إطار فتح تحقيق من القضاء الأرجنتيني.

وحسب ذات المصادر، فإن الضحايا من نادي "اندبندنته" يُدفعون لممارسة الجنس مع رجال بالغين في مقابل المال أو الترقية في داخل النادي أو حتى بعض الأحذية الرياضية المخصصة لممارسة كرة القدم، بحسب عناصر التحقيق الأولية.

وكان الطبيب النفسي المتعاقد مع الفريق قد سمع شهادة لطفل في السابعة عشر من العمر أخبره أنه تلقى مع لاعب آخر في التاسعة عشرة من العمر تشجيعا على ممارسة الدعارة في حي باليرمو الراقي في بوينوس ايرس حيث كانت تقام لقاءات جنسية مع رجال بالغين بحسب الصحافة المحلية.