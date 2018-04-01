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هام للمشجعين المغاربة قبل المونديال.. ارتفاع أسعار الفنادق في روسيا

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 09:18 هام للمشجعين المغاربة قبل المونديال.. ارتفاع أسعار الفنادق في روسيا | سبور
هام للمشجعين المغاربة قبل المونديال.. ارتفاع أسعار الفنادق في روسيا
أكدت هيئة الرقابة والتفتيش الروسية قيامها بمراقبة وتفتيش 11388 منشأة فندقية في المدن التي ستحتضن مباريات كأس العالم المقررة صيف العام الحالي.

"شوف تيفي"

 

أكدت هيئة الرقابة والتفتيش الروسية قيامها بمراقبة وتفتيش 11388 منشأة فندقية في المدن التي ستحتضن مباريات كأس العالم المقررة صيف العام الحالي.

ووفق ما كشفت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية يومه الجمعة، فقد حددت هيئة الرقابة والتفتيش عددا من النقاط التي يجب على هذه المنشآت التقيد بها، ومنها ما يتعلق بالأسعار والخدمات الفندقية المقدمة للنزلاء، بالإضافة لأسعار الخدمات التي يجب أن تتناسب مع درجة الفنادق.

وأعلنت الهيئة في بيان لها تضيف الوكالة، عن ضبطها لـ539 مخالفة تتعلق بارتفاع الأسعار بالإضافة لـ 110 حالة تتعلق بتصنيف الفنادق، مشيرة إلى أن الهيئة أجرت 1139 عملية تفتيش مفاجئة على المنشآت والمرافق السياحية في المدن المستضيفة.

 

 

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