الاعتداء على أستاذين للفلسفة بمراكش وقلعة السراغنة ﻿

عبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، عن استنكاره للاعتداءات العنيفة التي تعرض لها أساتذة الفلسفة بالمغرب، والتي مست سلامتهم النفسية والجسدية.

"شوف تيفي"

عبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، عن استنكاره للاعتداءات العنيفة التي تعرض لها أساتذة الفلسفة بالمغرب، والتي مست سلامتهم النفسية والجسدية.

وأكد المكتب في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه تضامنه اللامشروط مع الأستاذة عزيزة الأمين من الثانوية التأهيلية ابن عباد بالمديرية الإقليمية لمراكش، والأستاذ عمر علاء النجار من الثانوية التأهيلية لونانسة بالمديرية الإقليمية بقلعة السراغنة، معبرا عن إعجابه بروح التضامن مع الأستاذين في بياني فرعي مراكش وقلعة السراغنة.

وطالب المكتب السلطات التربوية المسؤولة إقليميا وجهويا ووطنيا بفتح تحقيق في النازلتين، محملا مدير الثانوية التأهيلية لونانسة بالمديرية الإقليمية لقلعة السراغنة المسؤولية القضائية في عدم مد المساعدة لشخص في حالة خطر عندما امتنع عن طلب سيارة الإسعاف وإشعار السلطات الأمنية بالحادث.