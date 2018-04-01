 البطل المغربي بنصديق يعود مجددا للحلبة للثأر أمام البطل الهولندي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تعيين محمد بوسعيد رئيسا لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية | بوليتيك

تعيين محمد بوسعيد رئيسا لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية

جامعة لقجع تُوقف حارس الرجاء الرياضي أنس الزنيتي | مجتمع

جامعة لقجع تُوقف حارس الرجاء الرياضي أنس الزنيتي

العثور على جثة مهاجر مغربي داخـــل مغارة بصقلية | حوادث و حقوق

العثور على جثة مهاجر مغربي داخـــل مغارة بصقلية

تزامنا مع ترشيح المغرب لمونديال 2026.. مطار محمد الخامس بالبيضاء..أسوأ مطار بالعالم | مجتمع

تزامنا مع ترشيح المغرب لمونديال 2026.. مطار محمد الخامس بالبيضاء..أسوأ مطار بالعالم

الاعتداء على أستاذين للفلسفة بمراكش وقلعة السراغنة | مجتمع

الاعتداء على أستاذين للفلسفة بمراكش وقلعة السراغنة

هام للمغاربة..هذا أول أيام رمضان في المغرب ومجموعة من الدول العربية..وهذا أطول يوم في الصيام | مجتمع

هام للمغاربة..هذا أول أيام رمضان في المغرب ومجموعة من الدول العربية..وهذا أطول يوم في الصيام

محطتي جديد الحكومة لحماية مستهلكي المحروقات من أي تجاوزات في الأسعار | اقتصاد

''محطتي'' جديد الحكومة لحماية مستهلكي المحروقات من أي تجاوزات في الأسعار

بعد الارتفاع الصاروخي..الداودي يطلق تطبيق محطتي لمستهلكي النفط في المغرب وها علاش | اقتصاد

بعد الارتفاع الصاروخي..الداودي يطلق تطبيق ''محطتي'' لمستهلكي النفط في المغرب وها علاش

مثير..فنانة مشهورة غادية يتزوج نهار السبت بفنان مشهور والحبس مازال تابعها | ثقافة و فنون

مثير..فنانة مشهورة غادية يتزوج نهار السبت بفنان مشهور والحبس مازال تابعها

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

البطل المغربي بنصديق يعود مجددا للحلبة للثأر أمام البطل الهولندي

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 08:32 البطل المغربي بنصديق يعود مجددا للحلبة للثأر أمام البطل الهولندي | سبور
البطل المغربي بنصديق يعود مجددا للحلبة للثأر أمام البطل الهولندي
كشف تود غريشام معلق منظمة الغلوري لفنون الحرب، ليلة أمس الخميس، خلال عملية الوزن الخاصة بأمسية الجولة 52 في لوس أنجلوس، عن عودة البطل المغربي جمال بن الصديق إلى حلبات التباري في السلسلة العالمية

" شوف سبور"

كشف تود غريشام معلق منظمة الغلوري لفنون الحرب، ليلة أمس الخميس، خلال عملية الوزن الخاصة بأمسية الجولة 52 في لوس أنجلوس، عن عودة البطل المغربي جمال بن الصديق إلى حلبات التباري في السلسلة العالمية الغلوري من بوابة الجولة الموالية 53.

وأكد غريشام أن مباراة البطل المغربي في رياضة الكي 1 والكيك بوكسينغ سيجري مباراته بمدينة ليل الفرنسية يوم 12 ماي القادم، بعدما جدد مؤخرا عقده مع المنظمة بحيث ستكون أولى لقاءاته أمام الهولندي جعفر ويلنيس صاحب سجل 30 انتصار، 8 هزائم و تعادل واحد.

وحقق بنصديق خلال مساره الاحترافي 32 فوز و 6 هزائم ومن المنتظر أن يخوض مباراة الثأر من هزيمته الأولى أمام ويلنيس و التي تعرض لها خلال الجولة الثانية من المنظمة سنة 2012 ببروكسيل البلجيكية.

ومعلوم أن بنصديق قد انهزم بالضربة القاضية خلال آخر مباراة له، أمام ريكو فيرهوفن.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب جمال بنصديق الكي 1 الكيك بوكسينغ ريكو منظمة الغلوري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

لاعب ودادي يرحل عن الفريق نهاية الموسم | سبور

لاعب ودادي يرحل عن الفريق نهاية الموسم

فضيحة.. انتهاكات جنسية للأطفال ودعارة مقابل أحذية رياضية تضرب كرة القدم الأرجنتينية | سبور

فضيحة.. انتهاكات جنسية للأطفال ودعارة مقابل أحذية رياضية تضرب كرة القدم الأرجنتينية

هام للمشجعين المغاربة قبل المونديال.. ارتفاع أسعار الفنادق في روسيا | سبور

هام للمشجعين المغاربة قبل المونديال.. ارتفاع أسعار الفنادق في روسيا

بعثة الرجاء تصل إلى زامبيا استعدادا لمواجهة زاناكو | سبور

بعثة الرجاء تصل إلى زامبيا استعدادا لمواجهة زاناكو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مُمثلات مصريات معروفات مُعجبات بالأكل المغربي | خارج البلاطو
منذ 12 دقيقة

مُمثلات مصريات معروفات مُعجبات بالأكل المغربي

بالفيديو | بعد طول انتظار أمينوكس يطلق جديده الغنائي غانجيبو | قنوات أخرى

بالفيديو | بعد طول انتظار أمينوكس يطلق جديده الغنائي ''غانجيبو''

إيـــكو في تصريح طريف.. كانخـــاف من الزواج وها علاش ! | خارج البلاطو

إيـــكو في تصريح طريف.. كانخـــاف من الزواج وها علاش !

بالفيديو..شاهد افضل 10 اهداف لكريستيانو رونالدو علي مر التاريخ | قنوات أخرى

بالفيديو..شاهد افضل 10 اهداف لكريستيانو رونالدو علي مر التاريخ

﻿

آخر المستجدات

تعيين محمد بوسعيد رئيسا لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية | بوليتيك
منذ 34 دقيقة

تعيين محمد بوسعيد رئيسا لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية

جامعة لقجع تُوقف حارس الرجاء الرياضي أنس الزنيتي | مجتمع

جامعة لقجع تُوقف حارس الرجاء الرياضي أنس الزنيتي

العثور على جثة مهاجر مغربي داخـــل مغارة بصقلية | حوادث و حقوق

العثور على جثة مهاجر مغربي داخـــل مغارة بصقلية

تزامنا مع ترشيح المغرب لمونديال 2026.. مطار محمد الخامس بالبيضاء..أسوأ مطار بالعالم | مجتمع

تزامنا مع ترشيح المغرب لمونديال 2026.. مطار محمد الخامس بالبيضاء..أسوأ مطار بالعالم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.