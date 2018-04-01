البطل المغربي بنصديق يعود مجددا للحلبة للثأر أمام البطل الهولندي ﻿

كشف تود غريشام معلق منظمة الغلوري لفنون الحرب، ليلة أمس الخميس، خلال عملية الوزن الخاصة بأمسية الجولة 52 في لوس أنجلوس، عن عودة البطل المغربي جمال بن الصديق إلى حلبات التباري في السلسلة العالمية

" شوف سبور"

كشف تود غريشام معلق منظمة الغلوري لفنون الحرب، ليلة أمس الخميس، خلال عملية الوزن الخاصة بأمسية الجولة 52 في لوس أنجلوس، عن عودة البطل المغربي جمال بن الصديق إلى حلبات التباري في السلسلة العالمية الغلوري من بوابة الجولة الموالية 53.

وأكد غريشام أن مباراة البطل المغربي في رياضة الكي 1 والكيك بوكسينغ سيجري مباراته بمدينة ليل الفرنسية يوم 12 ماي القادم، بعدما جدد مؤخرا عقده مع المنظمة بحيث ستكون أولى لقاءاته أمام الهولندي جعفر ويلنيس صاحب سجل 30 انتصار، 8 هزائم و تعادل واحد.

وحقق بنصديق خلال مساره الاحترافي 32 فوز و 6 هزائم ومن المنتظر أن يخوض مباراة الثأر من هزيمته الأولى أمام ويلنيس و التي تعرض لها خلال الجولة الثانية من المنظمة سنة 2012 ببروكسيل البلجيكية.

ومعلوم أن بنصديق قد انهزم بالضربة القاضية خلال آخر مباراة له، أمام ريكو فيرهوفن.