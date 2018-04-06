بعثة الرجاء تصل إلى زامبيا استعدادا لمواجهة زاناكو ﻿

حلت بعثة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم،قبل قليل، إلى زامبيا استعدادا لخوض مباراتهم القوية أمام فريق زاناكو برسم دور سدس عشر ''مكرر'' لكأس الاتحاد الإفريقي.

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حلت بعثة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم،قبل قليل، إلى زامبيا استعدادا لخوض مباراتهم القوية أمام فريق زاناكو برسم دور سدس عشر "مكرر" لكأس الاتحاد الإفريقي.

ويواجه فريق الرجاء خصمه العنيد على أرضية ملعب بلوساكا، الذي سيحتضن المباراة عوض ملعب نوكولوما، الذي كان من المنتظر أن تجرى فيه المباراة.

هذا وكان قد احتضن "الملعب الوطني للأبطال"، مباراة زاناكو أمام فريق الوداد الرياضي، في النسخة السابقة من دوري عصبة أبطال إفريقيا.

ومعلوم أن المباراة ستجرى يوم غد السبت، بداية من الساعة الثانية بعد الزوال، تحت قيادة الحكم الإثيوبي تيسيما ويسا باملاك.