ميلان يجدد عقد مدربه ويرفع أجره إلى مليوني أورو ﻿

كشف فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، عن تمديد عقد مدربه جينارو غاتوزو إلى غاية سنة 2021 مع رفع أجره الى مليوني أورو سنويا.

" شوف سبور"

كشف فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، عن تمديد عقد مدربه جينارو غاتوزو إلى غاية سنة 2021 مع رفع أجره الى مليوني أورو سنويا.



وقاد غاتوزو فريق ميلان إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليغ" قبل أن يخرج أمام فريق أرسنال الإنجليزي، وإلى المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا حيث سيلاقي يوفنتوس في 9 ماي المقبل على الملعب الأولمبي فيروما.

ويحتل ميلان المركز السادس في البطولة بعد بداية صعبةلكنه استعاد توازنهبقيادة غاتوزو الذي تمكن من تحقيق سلسلة من المباريات دون هزيمة، قبل أن يسقطأمام جوفنتوس (1/3) السبت الماضي.

وكان غاتوزو قد خاض أكثر من 450 مباراة مع ميلان بين 1999 و2012 وأحرز معه لقب البطولة المحلية مرتين ورابطة أبطال أوروبا مرتين والكأس المحلية مرة.





