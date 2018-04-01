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هام للمغاربة..هذا أول أيام رمضان في المغرب ومجموعة من الدول العربية..وهذا أطول يوم في الصيام

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 08:18 هام للمغاربة..هذا أول أيام رمضان في المغرب ومجموعة من الدول العربية..وهذا أطول يوم في الصيام | مجتمع
هام للمغاربة..هذا أول أيام رمضان في المغرب ومجموعة من الدول العربية..وهذا أطول يوم في الصيام
كشفت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، أمس الخميس، عن توصلها بعشرات الرسائل من المتابعين يتساءلون عن موعد أول أيام شهر رمضان 2018-1439 فلكيا خاصة بالمغرب والديار الأوربية مع اقتراب قدوم شهر

"شوف تيفي"

 

كشفت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، أمس الخميس، عن توصلها بعشرات الرسائل من المتابعين يتساءلون عن موعد أول أيام شهر رمضان 2018-1439 فلكيا خاصة بالمغرب والديار الأوربية مع اقتراب قدوم شهر شعبان.

وحسب الجمعية في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه وفق حساباتها وتقديراتها الفلكية العلمية سيكون شهر شعبان المقبل 29 يوما بالمغرب، وأول أيام شهر رمضان هو الخميس 17 ماي، وهي نفس البداية المتوقعة في الإمارات العربية المتحدة حسب التقويم الموحد،ومصر حسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،وسلطنة عمان حسب التقويم العماني،وسوريا حسب الجمعية الفلكية السورية، والمملكة المتحدة حسب جمعية وفاق العلماء بالمملكة المتحدة .

وأكدت الجمعية أن رمضان القادم، سيأتي بأكمله في فصل الربيع وهو أول رمضان يخرج من الصيف تماماً بكامل أيامه ولياليه، وبعد 5 سنوات أي عام 1444 سيكون شهر رمضان في الشتاء ولياليه أطِول بمشيئة الله.

وأشارت الجمعية إلى أن أطول أيام رمضان القادم هو الخميس 14 يونيو الذي سيكون أخر يوم في الشهر الفضيل، حيث ستكون مدة الصيام فيه 16 ساعة و9 دقائق، أما اقصر يوم سيكون اليوم الأول ومدة الصيام فيه 15 ساعة و46 دقيقة، وسيشهد شهر رمضان ظاهرة "التعامد" وهي وقوع الشمس في خط واحد مع الكعبة المشرفة ، وذلك يوم 27 ماي عند الساعة 9:18 صباحا بتوقيت غرينتش ، وهو وقت الظهيرة بمكة المكرمة، وفي ذلك التوقيت سيلاحظ المتواجدون في المسجد الحرام اختفاء ظل الكعبة المشرفة وجميع الأجسام تماماً وظل الزوال يصبح صفراً،ويمكن الاستفادة من هذه الظاهرة الفلكية في تحديد اتجاه القبلة عملياً للقاطنين في المناطق البعيدة جغرافياً عن مكة المكرمة في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وإفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا.

 

 

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