''محطتي'' جديد الحكومة لحماية مستهلكي المحروقات من أي تجاوزات في الأسعار ﻿

أشرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عشية الخميس بالرباط، بمعية الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، على إطلاق تطبيق ''محطتي'' للاطلاع على أسعار الوقود بجميع محطات التوزيع

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أشرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عشية الخميس بالرباط، بمعية الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، على إطلاق تطبيق ''محطتي'' للاطلاع على أسعار الوقود بجميع محطات التوزيع بالمغرب.

وقال العثماني ''إن إطلاق هذا التطبيق هو إجراء أولي ستعقبه إجراءات أخرى، ستعلن عنها الحكومة في قادم الأيام، وذلك بهدف دعم التنافسية، بحيث يندرج الإجراء في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيض أثمنة المحروقات، لاسيما بعد قرار التحرير''.

وأكد رئيس الحكومة، أن المنصة الرقمية التي جرى الإعلان رسميا عن إطلاقها، لن تكون كافية لوحدها من أجل تخفيض أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن هناك إجراءات قانونية تهم سلسة التصدير والتوزيع، لأنها هي التي تخفف من تكلفة المحروقات، بما ينعكس إيجابا على أسعار بيعها للعموم.

ويأتي إطلاق تطبيق ''محطتي'' وفق ما أوضحه لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل السياسة الحكومية لحماية المستهلك وتكريسا لمبدأ الشفافية، مضيفا أن الغاية الأساسية من إحداث هذه المنصة الرقمية، تمكينه من المعلومات، وتحديد اختياراته المتعلقة بأسعار الوقود.

كما يمكن الآن تحميل تطبيق ’’محطتي’’، تحت اسم ''Mahatati - Officiel''، على Google play، بالنسبة للهواتف الذكية التي تشتغل بنظام الأندرويد، كما سيكون متوفرا على App store، بالنسبة للهواتف الذكية التي تشتغل بنظام IOS، مطلع الأسبوع المقبل.