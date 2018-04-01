بعد الارتفاع الصاروخي..الداودي يطلق تطبيق ''محطتي'' لمستهلكي النفط في المغرب وها علاش ﻿

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بشراكة مع جمعية النفطيين للمغرب عن إطلاق تطبيق ''محطتي''.

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أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بشراكة مع جمعية النفطيين للمغرب عن إطلاق تطبيق ''محطتي''.

ويأتي هذا التطبيق حسب الوزارة لحماية المستهلك وتكريساً لمبدأ الشفافية وحق المواطن في الولوج إلى المعلومة، والموجه لفائدة المواطنين، بمن فيهم المهنيين.

ويتيح تطبيق ''محطتي'' الاطلاع ومقارنة أسعار الوقود بجميع أنواعه بمختلف محطات التوزيع على الـمستوى الوطني، حيث تم تطويره بشراكة مع جمعية النفطيين للمغرب، من أجل تمكين المواطن من المعلومات الموثوقة فيما يتعلق بأثمنة الوقود..

وفي هذا الإطار أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الغاية الألساسية من إحداث تطبيق ''محطتي'' هو حماية المستهلك وتمكينه من المعلومات، وذلك من أجل مساعدته في ترسيخ ثقافة المنافسة، سيما في ظل سوق حرة ومنفتحة، وكذلك على تحديد اختياراته المتعلقة بأسعار الوقود.

في حين اعتبر عادل الزيادي، رئيس جمعية النفطيين للمغرب، أن ''محطتي'' مبادرة ممتازة، مضيفا أنهم كمهنيين، فخورون بالشراكة مع الحكومة.