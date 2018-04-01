 بعد الارتفاع الصاروخي..الداودي يطلق تطبيق ''محطتي'' لمستهلكي النفط في المغرب وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد الارتفاع الصاروخي..الداودي يطلق تطبيق محطتي لمستهلكي النفط في المغرب وها علاش | اقتصاد

بعد الارتفاع الصاروخي..الداودي يطلق تطبيق ''محطتي'' لمستهلكي النفط في المغرب وها علاش

مثير..فنانة مشهورة غادية يتزوج نهار السبت بفنان مشهور والحبس مازال تابعها | ثقافة و فنون

مثير..فنانة مشهورة غادية يتزوج نهار السبت بفنان مشهور والحبس مازال تابعها

بالصورة..بغا يدفي راسو ووقعت الكارثة.. العثور على مغربي تفحمت جثته داخل مغارة | دولي

بالصورة..بغا يدفي راسو ووقعت الكارثة.. العثور على مغربي تفحمت جثته داخل مغارة

بالفيديو..حلا الترك تنهار بالدموع بسبب والدها محمد الترك والنجم محمد عساف يدخل على خط الخلاف بينها وبين باطمة | ثقافة و فنون

بالفيديو..حلا الترك تنهار بالدموع بسبب والدها محمد الترك والنجم محمد عساف يدخل على خط الخلاف بينها

مؤلم.. هذا ما وقع لسائق دراجة نارية في مراكش بعد دهسه من طرف مواطن خليجي | حوادث و حقوق

مؤلم.. هذا ما وقع لسائق دراجة نارية في مراكش بعد دهسه من طرف مواطن خليجي

مثير..مول الشاقور في قبضة الأمن وها أشنو لقاو عندو | مجتمع

مثير..''مول الشاقور'' في قبضة الأمن وها أشنو لقاو عندو

بالصور.. الملك محمد السادس يبعث برقية مواساة إلى أحد الناجين من فاجعة اشتوكة أيت باها | بوليتيك

بالصور.. الملك محمد السادس يبعث برقية مواساة إلى أحد الناجين من فاجعة اشتوكة أيت باها

هادو كيفاش غادي يتفاهموا على المونديال.. رئيس المكسيك يطلق النار على الرئيس الأمريكي ترامب وها علاش | دولي

هادو كيفاش غادي يتفاهموا على المونديال.. رئيس المكسيك يطلق النار على الرئيس الأمريكي ترامب وها

هام لأصحاب البكالوريا..إصدار دليل المترشحين لامتحانات البكالوريا 2018 وهذا ما يتعين على الممتحنين فعله | مجتمع

هام لأصحاب البكالوريا..إصدار دليل المترشحين لامتحانات البكالوريا 2018 وهذا ما يتعين على الممتحنين

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بعد الارتفاع الصاروخي..الداودي يطلق تطبيق ''محطتي'' لمستهلكي النفط في المغرب وها علاش

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 00:44 بعد الارتفاع الصاروخي..الداودي يطلق تطبيق محطتي لمستهلكي النفط في المغرب وها علاش | اقتصاد
بعد الارتفاع الصاروخي..الداودي يطلق تطبيق ''محطتي'' لمستهلكي النفط في المغرب وها علاش
أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بشراكة مع جمعية النفطيين للمغرب عن إطلاق تطبيق ''محطتي''.

شوف تيفي

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بشراكة مع جمعية النفطيين للمغرب عن إطلاق تطبيق ''محطتي''.

ويأتي هذا التطبيق حسب الوزارة لحماية المستهلك وتكريساً لمبدأ الشفافية وحق المواطن في الولوج إلى المعلومة، والموجه لفائدة المواطنين، بمن فيهم المهنيين.

ويتيح تطبيق ''محطتي'' الاطلاع ومقارنة أسعار الوقود بجميع أنواعه بمختلف محطات التوزيع على الـمستوى الوطني، حيث تم تطويره بشراكة مع جمعية النفطيين للمغرب، من أجل تمكين المواطن من المعلومات الموثوقة فيما يتعلق بأثمنة الوقود..

وفي هذا الإطار أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الغاية الألساسية من إحداث تطبيق ''محطتي'' هو حماية المستهلك وتمكينه من المعلومات، وذلك من أجل مساعدته في ترسيخ ثقافة المنافسة، سيما في ظل سوق حرة ومنفتحة، وكذلك على تحديد اختياراته المتعلقة بأسعار الوقود.

في حين اعتبر عادل الزيادي، رئيس جمعية النفطيين للمغرب، أن ''محطتي'' مبادرة ممتازة، مضيفا أنهم كمهنيين، فخورون بالشراكة مع الحكومة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الداودي الحكومة النفط تطبيق جمعية النفطيين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تغييــرات جديدة في مجموعة هيونداي المغرب | اقتصاد

تغييــرات جديدة في مجموعة هيونداي المغرب

فورد فييستا تطلق سيارتها الجديدة وهذا ثمنها وأهم مميزاتها | اقتصاد

فورد فييستا تطلق سيارتها الجديدة وهذا ثمنها وأهم مميزاتها

​​نهوضا بالمنطقة نحو اقتصاد أفضل.. مجلس جهة الشرق يدعم التعاونيات لتتحول إلى مقاولات جماعية | اقتصاد

​​نهوضا بالمنطقة نحو اقتصاد أفضل.. مجلس جهة الشرق يدعم التعاونيات لتتحول إلى مقاولات جماعية

سوبريام تطرح سيارات جديدة وبأثمنة مناسبة | اقتصاد

سوبريام تطرح سيارات جديدة وبأثمنة مناسبة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شاهد تحركات يونس بلهندة أمام طرابزون سبور - الدوري التركي - 01/04/2018 | قنوات أخرى
منذ 37 دقيقة

بالفيديو..شاهد تحركات يونس بلهندة أمام طرابزون سبور - الدوري التركي - 01/04/2018

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :06 أبريل 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :06 أبريل 2018 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 06 أبريل 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 06 أبريل 2018

الجــم لشوف تيفي:هاكيفاش جاتنا الفكرة ديال المسرح المدرسي | خارج البلاطو

الجــم لشوف تيفي:هاكيفاش جاتنا الفكرة ديال المسرح المدرسي

﻿

آخر المستجدات

بعد الارتفاع الصاروخي..الداودي يطلق تطبيق محطتي لمستهلكي النفط في المغرب وها علاش | اقتصاد
منذ 2 ساعات

بعد الارتفاع الصاروخي..الداودي يطلق تطبيق ''محطتي'' لمستهلكي النفط في المغرب وها علاش

مثير..فنانة مشهورة غادية يتزوج نهار السبت بفنان مشهور والحبس مازال تابعها | ثقافة و فنون

مثير..فنانة مشهورة غادية يتزوج نهار السبت بفنان مشهور والحبس مازال تابعها

بالصورة..بغا يدفي راسو ووقعت الكارثة.. العثور على مغربي تفحمت جثته داخل مغارة | دولي

بالصورة..بغا يدفي راسو ووقعت الكارثة.. العثور على مغربي تفحمت جثته داخل مغارة

بالفيديو..حلا الترك تنهار بالدموع بسبب والدها محمد الترك والنجم محمد عساف يدخل على خط الخلاف بينها وبين باطمة | ثقافة و فنون

بالفيديو..حلا الترك تنهار بالدموع بسبب والدها محمد الترك والنجم محمد عساف يدخل على خط الخلاف بينها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.