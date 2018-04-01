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مثير..فنانة مشهورة غادية يتزوج نهار السبت بفنان مشهور والحبس مازال تابعها

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 00:41 مثير..فنانة مشهورة غادية يتزوج نهار السبت بفنان مشهور والحبس مازال تابعها | ثقافة و فنون
مثير..فنانة مشهورة غادية يتزوج نهار السبت بفنان مشهور والحبس مازال تابعها
كشفت مصادر مصرية أن الفنانة المصرية شرين تحضر لحفل زفافها السبت المقبل من زميلها النجم حسام حبيب، بعدما سربت مصادر مقربة منهما تلقيها دعوة لحضور حفل الزفاف يوم السبت المقبل، علما بأن حسام ظهر علنا

شوف تيفي

كشفت مصادر مصرية أن الفنانة المصرية شرين تحضر لحفل زفافها السبت المقبل من زميلها النجم حسام حبيب، بعدما سربت مصادر مقربة منهما تلقيها دعوة لحضور حفل الزفاف يوم السبت المقبل، علما بأن حسام ظهر علنا لينفي قصة الحب والزواج مؤكدا أنه وشيرين مجرد صديقين، كما أعلنت الأخيرة أنها لن تتزوج سرا وستخبر جمهورها أولا.

يأتي هذا الزفاف في ظل المشكل الكبير الذي رافق شرين بعد قضيتها الشهيرة بسبب أغنيتها ''ماشربتش من نيلها''، التي امتنعت عن غنائها نهائيا مستقبلا، حيث تنتظر قرار القضاء في طلب استئناف الحكم الصادر بحبسها 6 شهور يوم الثلاثاء 10 أبريل.



 

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شرين القضاء حسام حبيب زفاف

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