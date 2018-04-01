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بالصورة..بغا يدفي راسو ووقعت الكارثة.. العثور على مغربي تفحمت جثته داخل مغارة

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 00:30 بالصورة..بغا يدفي راسو ووقعت الكارثة.. العثور على مغربي تفحمت جثته داخل مغارة | دولي
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عاينت شرطة مدينة ''مسينا الصقلية'' جثة ثلاثيني مغربي داخل مغارة بساحل المدينة كان يتخذها ذات المهاجر المغربي مأوى له صباح أمس الأربعاء.

شوف تيفي

عاينت شرطة مدينة ''مسينا الصقلية'' جثة ثلاثيني مغربي داخل مغارة بساحل المدينة كان يتخذها ذات المهاجر المغربي مأوى له صباح أمس الأربعاء.

وأوضحت مصادر إيطالية اليوم الخميس أن المصالح الأمنية الإيطالية قالت إن المتوفى يدعى فيصل الراضي ويبلغ من العمر 30 سنة، وكان وجها مألوفا لدى عناصرها باعتباره أحد الذين كانوا يتخذون من مغارات ''سان رانييري'' الساحلية بالمدينة مأوى لهم.

وأضافت الشرطة ذاتها أن المعاينة الأولية كشفت أن المهاجر المغربي تعرض للاختناق بعدما قام بإضرام النار داخل المغارة من أجل التدفئة، وأن جثته كانت مغطاة بالدخان صعب على عناصر الشرطة التعرف عليه بالرغم من معرفتهم المسبقة به إلا بعد أن تم رفع بصماته.

 

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إيطاليا أمن مصالح مغربي

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