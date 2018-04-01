مؤلم.. هذا ما وقع لسائق دراجة نارية في مراكش بعد دهسه من طرف مواطن خليجي ﻿

اهتزت جماعة واحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش اليوم، وذلك بعدما توفي صباح اليوم الخميس سائق دراجة نارية بمستشفى ابن طفيل في مراكش، متأثرا بالجروح التي أصيب بها على مستوى الرأس، بسبب حادثة سير مروعة.

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اهتزت جماعة واحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش اليوم، وذلك بعدما توفي صباح اليوم الخميس سائق دراجة نارية بمستشفى ابن طفيل في مراكش، متأثرا بالجروح التي أصيب بها على مستوى الرأس، بسبب حادثة سير مروعة.

وحسب مصادر محلية فإن سائق الدراجة النارية كان في طريقه إلى منزله المتواجد بواحة سيدي إبراهيم، قبل أن تدهسه سيارة رباعية الدفع كان يقودها خليجي.وأضافت المصادر نفسها، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لواحة سيدي إبراهيم التي انتقلت إلى موقع الحادث، فتحت تحقيقا أوليا في الموضوع لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الحادثة.



