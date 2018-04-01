مثير..''مول الشاقور'' في قبضة الأمن وها أشنو لقاو عندو ﻿

ألقت المصالح الأمنية بمدينة فاس القبض على مشتبه به في قضايا تتعلق بالشعوذة والنصب والاحتيال، ويلقب بـ''مول الشاقور'' حسب ما كشفت عنه مصادر محلية الخميس.

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ألقت المصالح الأمنية بمدينة فاس القبض على مشتبه به في قضايا تتعلق بالشعوذة والنصب والاحتيال، ويلقب بـ''مول الشاقور'' حسب ما كشفت عنه مصادر محلية الخميس.

وأضافت المصادر ذاتها أن ''مول الشاقور'' تم توقيفه متلبسا داخل منزل يسكنه، رفقة أربع سيدات، يشتبه في أنهن زبونات للموقوف.

وعثرت المصالح الأمنية على ملابس داخلية للرجال، وأسلحة بيضاء وعلى كتب السحر، وأقلام من خشب، ومواد سائلة يستعملها المشتبه به للكتابة، ومبلغ مالي.

هذا وقد وضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية، و تم تقديمه إلى النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معه.