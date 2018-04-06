 بالصور.. الملك محمد السادس يبعث برقية مواساة إلى أحد الناجين من فاجعة اشتوكة أيت باها ﻿
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بالصور.. الملك محمد السادس يبعث برقية مواساة إلى أحد الناجين من فاجعة اشتوكة أيت باها

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 23:45 بالصور.. الملك محمد السادس يبعث برقية مواساة إلى أحد الناجين من فاجعة اشتوكة أيت باها | بوليتيك
بالصور.. الملك محمد السادس يبعث برقية مواساة إلى أحد الناجين من فاجعة اشتوكة أيت باها
على إثر الفاجعة التي وقعت تفاصيلها باشتوكة أيت باها، بعث الملك محمد السادس ببرقية مواساة إلى أحد الناجين في فاجعة حادثة اصطدام''بيكوب'' كان على متنها عمال وعاملات زراعيون بحافلة للنقل العمومي،

شوف تيفي

على إثر الفاجعة التي وقعت تفاصيلها باشتوكة أيت باها، بعث الملك محمد السادس ببرقية مواساة إلى أحد الناجين في فاجعة حادثة اصطدام''بيكوب'' كان على متنها عمال وعاملات زراعيون بحافلة للنقل العمومي، والتي راح ضحيتها 11عاملا زراعيا من بينهم سيدتين.

وقال الملك في برقيته للناجي مصطفى الكرواز، ''تلقينا بتأثر بالغ نبأ حادثة السير المفجعة، التي وقعت في الطريق الاقليمية الرابطة بين جماعتي بيوكرى وأيت عميرة، باقليم شتوكة أيت بها، والتي خلفت عددا من الضحايا والمصابين''، داعيا للناجي في الحادث بالشفاء العاجل، قائلا ''وإذ نحمد الله تعالى أن جعل في قضائه اللطف وكتب لك النجاة، لندعوه سبحانه أن يمن عليك بالشفاء العاجل، وأن يدرأ عنك وذويك كل مكروه''.

 

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الملك برقية حادث جماعة

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