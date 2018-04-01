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هادو كيفاش غادي يتفاهموا على المونديال.. رئيس المكسيك يطلق النار على الرئيس الأمريكي ترامب وها علاش

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 23:27 هادو كيفاش غادي يتفاهموا على المونديال.. رئيس المكسيك يطلق النار على الرئيس الأمريكي ترامب وها علاش | دولي
هادو كيفاش غادي يتفاهموا على المونديال.. رئيس المكسيك يطلق النار على الرئيس الأمريكي ترامب وها علاش
شن الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو أمس الخميس هجوما على نظيره الأميركي دونالد ترامب، معتبرا أن تصرفاته مع الجارة الجنوبية للولايات المتحدة ''تنطوي على تهديد'' و''تفتقر للاحترام''، وذلك على وقع

شوف تيفي

شن الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو أمس الخميس هجوما على نظيره الأميركي دونالد ترامب، معتبرا أن تصرفاته مع الجارة الجنوبية للولايات المتحدة ''تنطوي على تهديد'' و''تفتقر للاحترام''، وذلك على وقع ارتفاع حدة التوتر على الحدود بين البلدين بسبب ملف الهجرة، حسب مصادر أمريكية ناطقة بالعربية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الرئيس المكسيكي قال إن العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة ''غنية وحيوية ومن الطبيعي أن تنطوي على تحديات. ولكن هذه التحديات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرّر التصرفات التي تنطوي على تهديد أو أن تُبرر الافتقار للاحترام بين بلدينا''.

 

 

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المكسيك ترامب رئيس المونديال

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