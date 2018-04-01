هام لأصحاب البكالوريا..إصدار دليل المترشحين لامتحانات البكالوريا 2018 وهذا ما يتعين على الممتحنين فعله ﻿

في إطار مواكبة وتأطير المترشحين والمترشحات لامتحانات البكالوريا برسم دورة 2018، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها وافت عبر البريد الإلكتروني ''taalim.ma''،

شوف تيفي

في إطار مواكبة وتأطير المترشحين والمترشحات لامتحانات البكالوريا برسم دورة 2018، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها وافت عبر البريد الإلكتروني ''taalim.ma''، بكل الوثائق المؤطرة لهذا الاستحقاق التربوي الهام.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن هذه الخطوة من شأنها مساعدة المقبلين على الامتحانات المذكورة وتمكينهم من الاطلاع على كل الجوانب القانونية والتقنية والتنظيمية وكل المستجدات الخاصة بالامتحانات.

وتشمل هذه الوثائق دليل المترشحين لامتحانات البكالوريا ومواضيع الدورات السابقة والإنجازات النموذجية للخمس دورات السابقة، وكذا المعطيات المتعلقة بالتوجيه في مرحلة ما بعد البكالوريا، بالإضافة إلى القرار المنظم للامتحانات.

وللاستفادة من هذه الوثائق، يضيف البلاغ، يتعين على المترشحين والمترشحات لامتحانات البكالوريا الولوج إلى البريد الإلكتروني عبر فضاء التلاميذ ''moutamadris.men.gov.ma''، وتتبع المراحل وإدخال المعطيات.