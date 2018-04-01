 هذه حقيقة وجود مياه ملوثة في السجن المحلي عين السبع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..حلا الترك تنهار بالدموع بسبب والدها محمد الترك والنجم محمد عساف يدخل على خط الخلاف بينها وبين باطمة | ثقافة و فنون

بالفيديو..حلا الترك تنهار بالدموع بسبب والدها محمد الترك والنجم محمد عساف يدخل على خط الخلاف بينها

مؤلم.. هذا ما وقع لسائق دراجة نارية في مراكش بعد دهسه من طرف مواطن خليجي | حوادث و حقوق

مؤلم.. هذا ما وقع لسائق دراجة نارية في مراكش بعد دهسه من طرف مواطن خليجي

مثير..مول الشاقور في قبضة الأمن وها أشنو لقاو عندو | مجتمع

مثير..''مول الشاقور'' في قبضة الأمن وها أشنو لقاو عندو

بالصور.. الملك محمد السادس يبعث برقية مواساة إلى أحد الناجين من فاجعة اشتوكة أيت باها | بوليتيك

بالصور.. الملك محمد السادس يبعث برقية مواساة إلى أحد الناجين من فاجعة اشتوكة أيت باها

هادو كيفاش غادي يتفاهموا على المونديال.. رئيس المكسيك يطلق النار على الرئيس الأمريكي ترامب وها علاش | دولي

هادو كيفاش غادي يتفاهموا على المونديال.. رئيس المكسيك يطلق النار على الرئيس الأمريكي ترامب وها

هام لأصحاب البكالوريا..إصدار دليل المترشحين لامتحانات البكالوريا 2018 وهذا ما يتعين على الممتحنين فعله | مجتمع

هام لأصحاب البكالوريا..إصدار دليل المترشحين لامتحانات البكالوريا 2018 وهذا ما يتعين على الممتحنين

هذه حقيقة وجود مياه ملوثة في السجن المحلي عين السبع | حوادث و حقوق

هذه حقيقة وجود مياه ملوثة في السجن المحلي عين السبع

ورطة خـــايبة ..ناصر الزفزافي يكـذب على القاضي والوكيل العام يفضحه بالكشف عن فيديوهات أمام المحكمة (التفاصيل الكاملة) | بوليتيك

ورطة خـــايبة ..''ناصر الزفزافي'' يكـذب على القاضي والوكيل العام يفضحه بالكشف عن فيديوهات أمام

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة أتليتكو مدريد وسبورتينغ لشبونة 2-0 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة أتليتكو مدريد وسبورتينغ لشبونة 2-0

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

هذه حقيقة وجود مياه ملوثة في السجن المحلي عين السبع

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 22:33 هذه حقيقة وجود مياه ملوثة في السجن المحلي عين السبع | حوادث و حقوق
هذه حقيقة وجود مياه ملوثة في السجن المحلي عين السبع
ردا على ما تداولته مجموعة من المواقع الإلكترونية منسوبا إلى المعتقل (ن.ز)، الموجود رهن الاعتقال بالسجن المحلي عين السبع 1 على خلفية أحداث الحسيمة، نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 نفيا قاطعا أن

شوف تيفي

 

ردا على ما تداولته مجموعة من المواقع الإلكترونية منسوبا إلى المعتقل (ن.ز)، الموجود رهن الاعتقال بالسجن المحلي عين السبع 1 على خلفية أحداث الحسيمة، نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 نفيا قاطعا أن يكون مصدر القنينة التي تحدث عنها المعتقل المذكور هو هذه المؤسسة السجنية، حيث إن هذا الأخير لم يكن يحمل أية قنينة أو أية متعلقات أخرى أثناء مغادرته للمؤسسة، مما يطرح علامات استفهام حول مصدر تلك القنينة والأهداف الكامنة وراء ترويج تلك المزاعم الكاذبة أمام المحكمة وباقي الحضور.

وأضافت المصادر ذاتها إن مثل هذه الألاعيب ما هي إلا مسرحية هزلية المراد منها هو تضليل الرأي العام من خلال تحوير مسار قضايا السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك باختلاق سخافات وترهات بلا ذوق ولا منطق.

وأكدت المصادر ذاتها أن المياه المتوفرة بالسجن المحلي عين السبع 1، سواء تلك المخصصة للشرب أو الاستحمام، تتوفر على جميع معايير الجودة المطلوبة كما تنص عليها القوانين الجاري بها العمل.

وفي ذات السياق عبرت إدارة المؤسسة عن استعدادها لفتح المجال في أي وقت للجهات المختصة من أجل معاينة جودة المياه المتوفرة بها.

أما في ما يتعلق بعملية تفتيش الزوار تضيف ذات المصادر، فإن إدارة المؤسسة تؤكد أن هذه العملية تطبق بشكل صارم على جميع الزوار دون استثناء، حيث يتم تخصيص موظفات لتفتيش النساء مقابل موظفين ذكور للزوار، علما أن بعض عمليات التفتيش السابقة قد أسفرت عن حجز ممنوعات لدى عائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وغيرهم من الزوار، حيث تم تقديم المعنيين بالأمر للسلطات المختصة.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سجن محلي عين السبع الحسيمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم.. هذا ما وقع لسائق دراجة نارية في مراكش بعد دهسه من طرف مواطن خليجي | حوادث و حقوق

مؤلم.. هذا ما وقع لسائق دراجة نارية في مراكش بعد دهسه من طرف مواطن خليجي

حصــري.. تطورات جديدة في قضية العثور على جثة المغنية المغربية اللي قتلوها و حيدو ليها عينيها | حوادث و حقوق

حصــري.. تطورات جديدة في قضية العثور على جثة المغنية المغربية اللي قتلوها و حيدو ليها عينيها

انقلاب قارب صيد تقليدي بمياه شاطئ سيدي إفني وفقدان أربعة بحارة | حوادث و حقوق

انقلاب قارب صيد تقليدي بمياه شاطئ سيدي إفني وفقدان أربعة بحارة

بالصور.. شفار جابها في راسو: سرق محامي وتبعوه المواطنين بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور.. شفار جابها في راسو: سرق محامي وتبعوه المواطنين بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خــبر اليوم:ماذا بعد استفزازات البوليساريو بالصحــراء المغربية؟؟ | خبر اليوم
منذ 3 دقائق

خــبر اليوم:ماذا بعد استفزازات البوليساريو بالصحــراء المغربية؟؟

جد مؤثر..أب لقا راسو فالشارع بعد الحكم عليه بالإفراغ..قصة مؤلمة من وجدة..للمساعدة | خارج البلاطو

جد مؤثر..أب لقا راسو فالشارع بعد الحكم عليه بالإفراغ..قصة مؤلمة من وجدة..للمساعدة

أكثر من 100 عاملة تعرضن للطرد التعسفي بالدارالبيضاء..القانون نصفنا و مول الشركة مبغاش يعطينا حقنا | خارج البلاطو

أكثر من 100 عاملة تعرضن للطرد التعسفي بالدارالبيضاء..القانون نصفنا و مول الشركة مبغاش يعطينا حقنا

انطلاق أشغال الطريق الوطنية بجماعة لمريجة بجرادة و رئيس الجهة الشرقية يوزع اللوحات الشمسية على الرحل | خارج البلاطو

انطلاق أشغال الطريق الوطنية بجماعة لمريجة بجرادة و رئيس الجهة الشرقية يوزع اللوحات الشمسية على الرحل

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..حلا الترك تنهار بالدموع بسبب والدها محمد الترك والنجم محمد عساف يدخل على خط الخلاف بينها وبين باطمة | ثقافة و فنون
منذ 16 دقيقة

بالفيديو..حلا الترك تنهار بالدموع بسبب والدها محمد الترك والنجم محمد عساف يدخل على خط الخلاف بينها

مؤلم.. هذا ما وقع لسائق دراجة نارية في مراكش بعد دهسه من طرف مواطن خليجي | حوادث و حقوق

مؤلم.. هذا ما وقع لسائق دراجة نارية في مراكش بعد دهسه من طرف مواطن خليجي

مثير..مول الشاقور في قبضة الأمن وها أشنو لقاو عندو | مجتمع

مثير..''مول الشاقور'' في قبضة الأمن وها أشنو لقاو عندو

بالصور.. الملك محمد السادس يبعث برقية مواساة إلى أحد الناجين من فاجعة اشتوكة أيت باها | بوليتيك

بالصور.. الملك محمد السادس يبعث برقية مواساة إلى أحد الناجين من فاجعة اشتوكة أيت باها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.