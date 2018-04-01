هذه حقيقة وجود مياه ملوثة في السجن المحلي عين السبع ﻿

ردا على ما تداولته مجموعة من المواقع الإلكترونية منسوبا إلى المعتقل (ن.ز)، الموجود رهن الاعتقال بالسجن المحلي عين السبع 1 على خلفية أحداث الحسيمة، نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 نفيا قاطعا أن

شوف تيفي

ردا على ما تداولته مجموعة من المواقع الإلكترونية منسوبا إلى المعتقل (ن.ز)، الموجود رهن الاعتقال بالسجن المحلي عين السبع 1 على خلفية أحداث الحسيمة، نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 نفيا قاطعا أن يكون مصدر القنينة التي تحدث عنها المعتقل المذكور هو هذه المؤسسة السجنية، حيث إن هذا الأخير لم يكن يحمل أية قنينة أو أية متعلقات أخرى أثناء مغادرته للمؤسسة، مما يطرح علامات استفهام حول مصدر تلك القنينة والأهداف الكامنة وراء ترويج تلك المزاعم الكاذبة أمام المحكمة وباقي الحضور.

وأضافت المصادر ذاتها إن مثل هذه الألاعيب ما هي إلا مسرحية هزلية المراد منها هو تضليل الرأي العام من خلال تحوير مسار قضايا السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك باختلاق سخافات وترهات بلا ذوق ولا منطق.

وأكدت المصادر ذاتها أن المياه المتوفرة بالسجن المحلي عين السبع 1، سواء تلك المخصصة للشرب أو الاستحمام، تتوفر على جميع معايير الجودة المطلوبة كما تنص عليها القوانين الجاري بها العمل.

وفي ذات السياق عبرت إدارة المؤسسة عن استعدادها لفتح المجال في أي وقت للجهات المختصة من أجل معاينة جودة المياه المتوفرة بها.

أما في ما يتعلق بعملية تفتيش الزوار تضيف ذات المصادر، فإن إدارة المؤسسة تؤكد أن هذه العملية تطبق بشكل صارم على جميع الزوار دون استثناء، حيث يتم تخصيص موظفات لتفتيش النساء مقابل موظفين ذكور للزوار، علما أن بعض عمليات التفتيش السابقة قد أسفرت عن حجز ممنوعات لدى عائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وغيرهم من الزوار، حيث تم تقديم المعنيين بالأمر للسلطات المختصة.