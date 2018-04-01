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ورطة خـــايبة ..''ناصر الزفزافي'' يكـذب على القاضي والوكيل العام يفضحه بالكشف عن فيديوهات أمام المحكمة (التفاصيل الكاملة)

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 21:20 ورطة خـــايبة ..ناصر الزفزافي يكـذب على القاضي والوكيل العام يفضحه بالكشف عن فيديوهات أمام المحكمة (التفاصيل الكاملة) | بوليتيك
ورطة خـــايبة ..''ناصر الزفزافي'' يكـذب على القاضي والوكيل العام يفضحه بالكشف عن فيديوهات أمام المحكمة (التفاصيل الكاملة)
واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء يومه الخميس، أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ، بعدما اضطرت الهيئة رفع الجلسة لما يناهز ساعتين لأجل التيقن والتحري من قنينة الماء الصدئة والتي أشهرها

''شوف تيفي''

 

واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء يومه الخميس، أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ، بعدما اضطرت الهيئة رفع الجلسة لما يناهز ساعتين لأجل التيقن والتحري من قنينة الماء الصدئة والتي أشهرها الزفزافي في بداية الجلسة ونسبها إلى المؤسسة السجنية، حيث انتفض من داخل القفص الزجاجي ، ملوحا بالقنينية الملوثة مدعيا أن هناك محاولة اغتياله وتصفيته الجسدية بهذه الطريقة .

وفي هذا الصدد التمس النقيب الجامعي، إحالة هذه المياه على النيابة العامة من أجل إخضاعها للخبرة عن طريق مركز صحي عمومي أو مختبر للتحليلات على أن تقدم النتيجة صباح الجمعة، مصرحا ''إذا كان هذا الماء مسموما أو ملوثا فهو يمس بالصحة، فالاستحمام بالماء الملوث يجعل كل الجسم يستنشقه''.

وفي ذات السياق علق المحامي '' الحبيب حاجي قائلا: ''قنبلة نووية حقيقية تضع المغرب في وضع خطير،وهو ما يهدد المعتقلين بالسرطان، وبالتالي هم في ضيافة الدولة، ولذا نطالب بعدم مسهم في حقهم في الصحة''.

وفــاجأ ممثل النيابة العامة ''حكيم الوردي '' الجميع أثناء رده ، على كل ما أثير خلال الجلسة وهو يضع قنينتي ماء أمامه، وبدأ مرافعته بقوله تعالى ''ولاتلبسو الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون'' موجها الخطاب لناصر الزفزافي وزاد قائلا: ''ماء السجن صاف، وماء غرفة ناصر صاف زلال، ونشربه أمامكم لقد ربطنا الاتصال بمدير السجن، وبحثنا عن مصدر الماء الملوث، حيث كان الجواب واضحا فاضحا، والحق في نازلة الحال، انه لا وجود لأي إرادة لجهة في الدولة لاغتيال أحد، ولا يمكن لأي عقل لتصديقه''.

وزاد الوكيل العام أن التحريات والاتصالات التي أجراها مع مدير السجن فور رفع الجلسة أسفرت عن نتائج صادمة ، وأكد قائلا: '' نتوفر على تسجيلات تثبت أن ناصر خرج خاوي الوفاض من محبسه ولا دليل على توفره على قنينة ماء سواء صافيا أو ملوثا وهناك شريط فيديو واضح سيدي الرئيس في الساعة الثالثة زوالا، يظهر عملية خروج المعتقلين من السجن ولا دليل على تحوز ناصر لأي قنينة، ويظهر أن محمد المجاوي يتحوز على قنينة ماء صافية لا علاقة لها بالقنينة التي جاء بها الزفزافي''، وطمأن المحكمة بالشرب من ماء حمام الزفزافي وماء غرفة نومه أيضا .

واسترسل بالقول ''طيلة عشرة أشهر، حضي المعتقلون بكافة ما يتمتع به السجناء من حقوق، والسجن مفتوح للمؤسسات القضائية، وهم يتمتعون بصحة جيدة حيث يتجاوبون مع المحكمة، وبالتالي القول بأن وضعهم الصحي مزر كلام ينزع المصداقية عمن يردده في شعاراته ...''

وعلق محامي الطرف المدني ''محمد الحسيني كروط'' على قضية القنينة الملوثة قائلا: إننا في جلسة الماء وليس جلسة المساء أصبحنا نحاكم الماء وغذا سنحاكم الهواء وبعده سنحاكم التراب وهذا هو مبتغى بعض من يريد عرقلة السير العام للمحاكمة...''

هــذا وبعد مشادة كلامية حادة بين هيئة الطرف المدني والأصوات المرفوعة داخل القفص الزجاجي التي تعود إلى المعتقلين ولا سيما ناصر الزفزافي الذي انتفض ليعبر أنه لا يكذب في الوقت الذي وجد نفسه في حرج كبير واستفاض في الصراخ قرر القاضي ''علي الطرشي'' تأجيل مواصلة الجلسة لمساء يوم غد الجمعة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المحكمة الدار البيضاء المغرب الزفزافي ورفاقه

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