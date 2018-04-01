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رائع.. جارة أمريكا والمكسيك تعلن دعمها المطلق لـ''موروكو 2026''

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 21:07 رائع.. جارة أمريكا والمكسيك تعلن دعمها المطلق لـموروكو 2026 | سبور
رائع.. جارة أمريكا والمكسيك تعلن دعمها المطلق لـ''موروكو 2026''
كشفت جمهورية الدومينيكان جارة أمريكا والمكسيك والتي تنتمي للكونكاكاف، عن دعمها المطلق لملف ترشيح المغرب ''موروكو 2026''، الذي وضعه لقجع وحفيظ العلمي بين يدي الفيفا.

شوف تيفي

 

كشفت جمهورية الدومينيكان جارة أمريكا والمكسيك والتي تنتمي للكونكاكاف، عن دعمها المطلق لملف ترشيح المغرب ''موروكو 2026''، الذي وضعه لقجع وحفيظ العلمي بين يدي الفيفا.

وصرحت وزيرة خارجية الدومينيكان فرانسين بارون بعد لقائها بديبلوماسي مغربي الثلاثاء الماضي في روسسو بالقول ''بالنيابة عن جمهورية الدومينيكان أنا سعيدة أن أعلن دعمنا لملف ترشيح المغرب 2026، معربة عن ثقتها في قدرة المملكة على استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي.

وصرحت الوزيرة بذلك عقب مباحثات أجرتها مع سفير المملكة بسانت لوسيا، عبد الرحيم القدميري، حسب ما كشفت عنه وكالة أنباء المغرب العربي، حيث تعتبر هذه الخطوة مهمة من دولة جارة للدول التي تقدمت بملف مشترك لتنظيم المونديال، مما قد يؤثر بشكل أو بآخر إيجابيا على الملف المغربي.



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ملف مونديال موروكو لقجع العلمي

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