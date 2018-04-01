مديرية الحموشي تدمج تطبيقات معلوماتية لمراقبة ملايين الدراهم المحصلة من مخلفات السير وها كيفاش ﻿

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في إدماج مجموعة من التطبيقات الجديدة ضمن النظام المعلوماتي الخاص بتدبير مخالفات السير والجولان حسب ما كشفته يومية ''المساء'' في عددها الصادر يوم غد الجمعة.

شوف تيفي:

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في إدماج مجموعة من التطبيقات الجديدة ضمن النظام المعلوماتي الخاص بتدبير مخالفات السير والجولان حسب ما كشفته يومية ''المساء'' في عددها الصادر يوم غد الجمعة.

وحسب ذات المصادر فإن هذه المخالفات متعلقة على الخصوص بمراقبة التدبير المالي للمبالغ المحصل عليها بموجب الغرامات التصالحية والجزافية المستحقة عن مخالفات السير، وتتبع مطابقتها مع محاضر المخالفات المنجزة من قبل فرق السير والجولان التابعة للأمن الوطني.

وستمكن هذه التطبيقات حسب المصادر ذاتها من القطع مع بعض الاختلالات التي كانت تطبع أحيانا طريقة التصرف في جزء من الأموال المأتية من تحرير أزيد من مليون مخالفة سنويا في ظل عدم الالتزام بإيداعها لدى الخزينة العامة في آجال محددة، وعدم توضيح مجموعة من المبالغ المالية المحصل عليها بشكل دوري، وعدم تطابقها مع المحاضر وهي الاختلالات التي سبق للجن تفتيش أن رصتها حسب الصحيفة ذاتها.